El monocromo: vestir de un solo color está de moda (palabra de Zara)

Cuántas veces has sufrido por no repetir color durante la semana, o por saber combinar a la perfección y sin dudar las tonalidades de prendas que hay en tu armario. Esa frase de "eso no te pega con esto", ya es historia. Ahora todo 'pega' con todo porque lo monocromo es tendencia, y solo tienes que comparte prendas diferentes del mismo color.

Ya lo pusieron de moda los miembros de Parchís en su momento y en pleno 2019 ha vuelto con fuerza para colarse en las pasarelas y en las tiendas de lujo y low cost de medio mundo. Prueba de ello es que Zara ha llenado sus estantes y percheros de conjuntos por colores.

Si el gigante empresarial de Amancio Ortega apuesta por algo, eso solo puede significar éxito. Eso sí, olvídate de vestir de arriba abajo de color crema, beige o marrón. Lo que se lleva es lucir estilismos completamente blancos, totalmente negros, o presentarse de pies a cabeza con un outfit en tonalidades intensas como el rojo, el turquesa o el lima.

Zara propone vestirse con un solo color.

Para que tampoco te 'comas la cabeza' buscando prendas exactamente del mismo color o gama cromática, Zara te lo pone fácil. Ha lanzado una colección llamada 'Notes of color' -notas de color- que te muestra directamente los estilismos en modelos vestidas con un solo color y sin parecer excesivo ni extraño.

Es una de sus grandes propuesta para este inicio de septiembre, con la 'vuelta al cole', la cercanía del otoño y la necesidad de 'mudar' el armario. Gracias a esta tendencia tan cómoda, seguro que podrás utilizar la mayoría de tus prendas que ya copan tu vestidor, pero readaptándolas a esta nueva fórmula de lucirlas.

No solo los tejidos más sencillos y clásicos son los que se unen a esta moda, el denim o tela vaquera también es una de las apuestas otoñales que pisa con fuerza. Tanto que vestir denim de arriba abajo es lo más cool que puedes encontrar en este final de verano. ¿Te atreves con la nueva tendencia?

