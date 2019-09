Rita Ora ejerce como embajadora de una marca y presenta su primera colección de zapatos

Deichmann, el minorista de calzado más importante de Europa celebró este miércoles en Berlín un exclusivo para presentar a su nueva embajadora, la cantante británica Rita Ora con su colección de zapatos Rita Ora for Deichmann.

El evento reunió también a influencers y celebrities de toda Europa, que además de conocer en exclusiva la selección de zapatos de la cantante, pudieron disfrutar de una actuación en riguroso directo de una de las estrellas de la música pop actual. Durante el evento se presentó en primicia mundial el nuevo spot de Deichmann donde todos pudieron escuchar a Rita Ora preguntar "How do you want to feel today?".

Nueva colección de zapatos de Rita Ora.

La colección Rita ora for Deichmann está compuesta por 40 modelos para mujer y estará disponible en su totalidad a partir del 16 de septiembre en tiendas seleccionadas y deichmann.com. Los precios de los modelos de la colección oscilan entre los 29,90€ y los 59,90€, por lo que son precios accesibles para todos los bolsillos. "Mi inspiración siempre proviene de mi actitud. Cómo me visto representa cómo me quiero sentir ese día”, explicó Rita Ora, que presentó junto a Heinrich Deichmann su colección, con una selección que quiere ofrecer el zapato perfecto para cada estado de ánimo. La creatividad y el estilo de Rita Ora pueden verse reflejada perfectamente en los modelos de la colección, donde se pueden encontrar todos los estilos que serán tendencia la próxima temporada. Sneakers plateadas, deportivas de suela gruesa con detalles neón, botines y botas con cordones, zapatos con tachuelas y hebillas, así como botas con pedrería, o animal print, entre otros muchos modelos.

Rita Ora en las imágenes promocionales de la firma.

La puesta en escena del evento fue realizada por director creativo y coreógrafo estrella Marvin A. Smith, que recreó la decoración del spot de la campaña en la presentación. En el escenario, Rita Ora elogió esta colaboración: "Me siento muy honrada de trabajar con Deichmann. Fue increíble trabajar con el equipo y poder poner mi propio sello en los diseños. La confianza con uno mismo es muy importante y creo que esa sensación empieza con un zapato que te hace sentir bien. Y creo que la colección lo logra a la perfección", concluye la artista, a la vez que ha agradecido públicamente la oportunidad de mostrar otra faceta suya.

[Más información: Madame de Rosa demuestra que las cangrejeras de playa pueden ser el calzado más 'fashion']