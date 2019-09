Así es Carolina Iglesias, alias 'Percebes y Grelos', la copresentadora de 'Yu no te pierdas nada'

Es la copresentadora de uno de los programas estrella de Los40, Yu no te pierdas nada. Pero Carolina Iglesias (26 años), o lo que es lo mismo Percebes y Grelos como se hace llamar en sus redes sociales, es mucho más. Ha trabajado en Lo Siguiente, el programa de Raquel Sánchez Silva (46) en TVE, en Operación Triunfo, La Hora Yutuber o Youtubers Live. De ella se puede decir que es un alma inquieta, que ha todo casi todos los palos, pero siempre con una potente formación detrás. Que la telegenia no lo es todo. Ha estudiado Filología, es correctora ortográfica y guionista.

Lo que pasa es que, como suele ocurrir en los caminos mejor trazados de las mejores familias, un día se cruzó en su vida el mundo de los monólogos y la etiqueta de youtuber. Ella sabía desde bien pequeña, esos imberbes 14 años, que lo suyo era la cámara, los medios de comunicación y, sobre todo, el humor. De hecho, Carolina le debe mucho al humor; de entrada, el haber llegado adonde lo ha hecho. Eso, y su amplio sentido de la nostalgia, de lo vintage, de la idea de que lo pasado siempre fue lo mejor. Iglesias es una amante del ayer y confiesa, sin rubor, que le encantaría que volvieran a la tele espacios como El Grand Prix o ¿Qué apostamos?, de tan seguidora como es de Ramón García (57). Esa ingenuidad, esa tele naíf, aún por romper.

Personajes como Dani Martín (42), Eva Hache (47), Patricia Conde (39) o Berta Collado (40) le inocularon su pasión por los monólogos. Comenzó su andanza en bares hasta que con 18 años llegó Paramount Comedy para dar un viraje a su carrera. "Yo quería venir a Madrid para hacer un concurso de monólogos y la carrera. Vi que había un curso que impartía un cómico que enseñaba escritura de monólogos y demás. Me apunté. A finales del curso, en mayo, nos dijeron que Comedy Central hacía un curso de monólogos para principiantes y había que mandar textos. Lo mandé y me cogieron", explicaba para El Diario.

Después de los monólogos llegó su faceta como youtuber. Todo casi encadenado, sin dar hueco a la asimilación. Ahí dio comienzo su mayor despunte, su primera incursión en los medios. "Con una amiga que estudió Realización nos hicimos un canal de Youtube juntas. Como no teníamos nada que hacer, pues yo escribo, tú lo grabas y lo montas. En cuanto empezamos a tener otros trabajos era incompatible quedar, escribir... Decidimos dejarlo y quedar para tomar algo como siempre, y yo empecé en mi canal sola", aseguraba para el citado medio. Luego vino la radio y el éxito en mayúsculas. A Carolina se la rifan.

Como suele pasar, la Carolina más personal y desconocida salió a la luz cuando se hizo viral un vídeo suyo que inauguraba la colaboración entre It gets better España y Buzzfeed -una sección mensual dirigida a jóvenes LGTBI- hablando de bisexualidad. En ese momento dio un gran paso abriendo su corazón y dándole visibilidad al colectivo: "Me da mucha vergüenza que hablen de mí y de repente veo que en varias webs hacen artículos hablando solo de eso", opinó al respecto. Es una revolucionaria indomable, una feminista convencida.

De casta le viene al galgo, ya que esa forma de ser y pensar se la debe a su madre y los valores que esta le inculcó. "Mi madre es profesora de INEF, de sociología en el deporte, no violencia, juego limpio... Tiene valores feministas y desde pequeña me enseñó que feminismo no es lo contrario a machismo. En el colegio a veces me peleaba y lloraba con los niños porque utilizaban mal los términos", se sinceraba en 2018. En definitiva, el humor, la comunicación y su fuerte sentido feminista la han convertido en lo que hoy es. Un icono emergente. Carolina es una mujer con suerte, y ella lo sabe.

No puede quejarse del momento profesional por el que atraviesa, aunque también se lo ha currado. Como apunte; giras por España junto a Soy una pringada y su Que vuelva fotolog, más de Yu no te pierdas nada, La Hora Yutuber, Youtubers Live y hasta un libro de poemas adornan la agenda profesional de esta joven gallega de tan solo 26 años. Sí, los sueños pueden cumplirse.

