¿Dorado o plateado? Los dos cinturones de Zara que necesitarás este 2019-2020

Muchas veces un complemento soluciona cualquier look mediocre. ¿Quién no tira de fondo de armario a menudo u opta por un pantalón vaquero y una camisa/camiseta blanca para enfrentarse al día a día? Esos estilismos que te sacan de un apuro pueden reconvertirse en outfits dignos de una gran influencer o diva de la moda si se saben combinar con acertados complementos. Para ese paso esencial Zara te ha traido la solución definitiva.

Zara propone estas dos opciones para usar los cinturones.

Cinturones. Sí. Pero no unos cualquiera. La firma matriz de Inditex ha puesto a la venta dos de estos accesorios en su formato más atractivo y absorbiendo las auténticas tendencias actuales. El metalizado es el material o textura que no puede faltar en tus armarios y cajones a partir de este mes de agosto de 2019, ya que será imprescindible en tus looks hasta, al menos, el verano que viene.

Por solo 19'99 euros cada uno, estos cinturones pueden hacerte brillar sin cambiar ni renovar tus prendas. Dependiendo del color y el estilo que predomine en tu perchero, puedes escoger entre el complemento dorado o el plateado, aunque su diseño también es muy diferente, por lo que no estaría de más tener ambos para según qué personalidad quieras otorgar a tu estilismo de cada día.

· Dorado con cadena

El cinturón dorado muestra la tendencia de las cadenas.

El estilo Versace y de aires rococó se ha instaurado este verano en los estampados de las prendas y en los complementos de moda -desde bolsos, collares hasta los cinturones, como es este caso- con aplastante éxito. Esa forma peculiar del diseño y el acabado en oro hace que este accesorio sea el toque que puede cambiar radicalmente un look de noche o un estilismo más formal para el día. Porque no hay vestidor que se le resista a esta pieza. Así que cuando tengas dudas sobre lo que le falta a tu outfit para ser perfecto, añade este cinturón y el problema estará resuelto.

· Plata con brillantes

No hay estilismo que un toque de plata pueda estropear. El complemento metalizado por excelencia es este cinturón plateado. El diseño de su cadena es tendencia desde el inicio de este 2019. Por otro lado, la hebilla con incrustaciones en joya brillantes otorga un aire glamuroso a la pieza y debido a que, pese a ser especial y llamar la atención, muestra una personalidad diferente pero sin llegar a ser cargante, el cinturón es idónea para lucirlo a cualquier hora del día y cualquier tipología de cita.

El brillo nunca está de más en las noches de verano.

[Más información: Marta Lozano ha encontrado el vestido que necesitas para deslumbrar en las citas veraniegas]