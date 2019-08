Button Watch, la firma de relojes que rompe los esquemas y triunfa entre todos los públicos

Button Watch es una firma de relojes fundada en 2018 por los jóvenes hermanos José María y Javier Echanove, -con lastre empresarial familiar- los que se sumó Daniel Ferrandis de 26 y 27 años, convencidos de que era posible hacerse un hueco en el mundo de la moda a través de la innovación.

El objetivo de estos empresarios, fue crear un producto que rompiera las reglas de la industria. El inicio de esta aventura, concindía con que Chema estaba terminando su carrera en China donde buscaron un producto que ofreciera buen margen y para vender de forma online era más sencillo porque no tenía tallaje.

Sin embargo, vieron que el mundo de la relojería estaba envejecido y súper saturado y en la ilusión de innovar y de buscar un discurso de marca al final decidieron hacer unos relojes de correas de tela que se pueden personalizar con tus iniciales. Y rompieron las reglas de las tradicionales casas relojeras, el primer reloj del mundo con correa de tela que se cierra con un botón en un ojal. Sus correas están hechas a mano en España y son personalizables, permitiendo más de 1.500 combinaciones entre esferas, relojes y son transpirables e hipoalargénicas.

Javier, Chema y Dani, decidieron embarcarse en este proyecto de ecommerce, enfocado a los millenial pero que ha sobrepasado sobremanera este target y ha llegado tanto a mujeres y hombres de todas las edades. Uno de sus mayores 'embajadores' es Álvaro Morata que cuenta con más de 10 millones y medio de seguidores en Instagram.

Una de sus colaboraciones más punteras has sido con El Ganso y por su buena unión acaban de lanzar una nueva colección cápsula: "La creatividad y las ganas de trabajar con una marca tan puntera en el mundo de la moda como El Ganso hacen de esta colaboración un éxito para nosotros. En nuestra idea de diseñar y fabricar piezas únicas y originales para nuestra comunidad, El Ganso encaja perfectamente por su diseño, su línea empresarial, look and feel y filosofía", asegura Ferrandis.

Por su parte, Clemente Cebrián, co fundador de El Ganso, ha asegurado que "esta colaboración supone un paso más en nuestra estrategia de unirnos con marcas emergentes y emprendedores que compartan nuestra filosofía y que den valor a nuestra marca".

¿Comenzasteis modestamente pero habéis cogido carrerilla?

La inversión comenzó con una inversión modesta, de unos 350.000 euros. Este año tenemos una estimación de un millón y medio de euros, donde el 80 por ciento va a ser en España aunque estamos abriendo en distintos países europeos como Italia... Queremos abrir unos 400 puntos fuera en los dos próximos años. Y nos lo están validando. En dos semanas han abiertos nuevos puntos de venta en joyerías donde tener presencia. Son espacios multimarcas y joyerías. Y estamos en las 50 tiendas más importantes de El Ganso.

Habéis roto moldes incluso hasta en el perfil de comprador que teníais pensado...

Creamos una marca muy modesta y lo que pasa es que Internet te escupe todos los datos porque íbamos a un público muy joven pero resulta que es muy de chicas y que son muchos padres los que los compran para sus hijas.

¿Cuántos acabados tenéis?

Tres acabados y líneas de productos con tres esferas: Colors (45 euros), Classic (65) y Luxury (85), aunque la idea es que puedan alternar unos con otros independientemente de las esferas. Las correas están entre los 24 euros, aunque hay cajas de cuatro correas.

¿No era muy arriesgado entrar en este mercado?

Tienen una tasa de fidelización en torno al 25 por ciento de sus clientes. Después de esta andadura estas Navidades hicimos una primera colaboración con El Ganso, por tener una línea de tejidos y tartán reconocidos y eso ayudó.

¿Tenéis correas de todo tipo de telas?

Entre las correas hay correas de tela de bañador y se pueden mojar. Se pueden además, personalizar. Hemos realizado una nueva colaboración con El Ganso. Esta edición cápsula, está compuesta por 5 esferas y 12 correas exclusivas.

Las cajas también están muy pensadas.

Tan claro teníamos que fuera un producto modular que hay cajas con imán para coleccionar tanto las correas como las esferas.

