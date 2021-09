Beyoncé, 40 años y 440 millones de dólares en la cuenta: así ha alcanzado su impresionante fortuna

Beyoncé estrena década. Este 4 de septiembre Queen B celebra su 40 cumpleaños convertida en una de las cantantes más influyentes y ricas del mundo. La artista, una de las más poderosas en la industria del entretenimiento, figura en la lista Forbes de 'Las mujeres que se han hecho millonarias a sí mismas en Estados Unidos', divulgada el pasado mes de agosto y en la que aparece junto a reconocidas personalidades del sector como Rihanna (33 años), Madonna (63) o Celine Dion (53). Pero ¿cómo pasó de ser una niña con orígenes humildes a gestar una fortuna de 440 millones de dólares (370 millones de euros)?

La cantante nació en Houston en 1981, de una familia formada por una madre estilista y un padre vendedor. Desde muy pequeña manifestó sus inclinaciones artísticas, participando en concursos escolares que fueron determinantes en sus estudios posteriores. Beyoncé fue parte de la Escuela Preparatoria para las Artes Escénicas y Visuales, en Houston, donde mostró su talento musical.

Siendo todavía una niña se unió a Girls Time, un grupo de R&B que actuó en iglesias, pasarelas, aperturas de comercios o parques de atracciones. Para Beyoncé, aquella aventura infantil fue solo el comienzo de una carrera de grandes triunfos. Y es que, desde entonces, su crecimiento ha sido imparable.

En medio de su auge, Girls Time se convirtió en Destiny's Child, el grupo que significó su verdadero salto a la fama. Junto a sus compañeras -primero, LeToya Luckett (40), LaTavia Roberson (39) y Kelly Rowland (40). Después, esta última y Michelle Williams (40)-, Queen B consiguió numerosos reconocimientos. Vendieron más de 60 millones de discos en todo el mundo y alcanzaron premios por éxitos como Say my name o Bills, Bills, Bills.

Pese a sus numerosos logros, las Destiny's Child dicidieron tomar caminos separados y en 2003 Beyoncé comenzó a brillar por sí misma, lanzando su primer álbum en soltario, Dangerously in Love, que incluye una dus míticas canciones, Crazy in Love. En aquel entonces, según expone Celebrity Networth -portal especializado en la fortuna de los famosos- ya había conseguido alrededor de 10 millones de dólares (8,42 millones de euros, al cambio actual). A ese disco le siguieron otras cinco producciones que también la han hecho acreedora de grandes premios y que han contribuido con su fortuna: B'Day, I Am... Sasha Fierce, 4, Beyoncé y Lemonade.

De su trayectoria musical, también destaca su participación en Coachella 2018. Beyoncé fue la primera mujer negra en encabezar el cartel del festival con el que consiguió entre seis y nueve millones de euros. Su actuación, además, fue llevada a la pantalla tras haber firmado un acuedo de 50 millones con Netflix, para rodar el documental Homecoming, basado en su preparación para el comentado show. Y es que Beyoncé no solo ha conseguido su enorme fortuna gracias a la industria musical. Desde los tiempos de Destiny's Child, también ha llevado su talento a la gran pantalla, en películas como Austin Powers in Goldmember, La Pantera Rosa o El rey león.

Como ocurre con la mayoría de los artistas, parte du sus ingresos también se desprenden de la publicidad y los patricionios. A lo largo de su carrera, la artista ha trabajado con marcas de renombre internacional, como Pepsi, L'Oreal, American Express o Nintendo. Ahora, además, es la imagen de la lujosa joyería Tiffany & Co.

La moda es otra de las industrias de las que ha formado parte la cantante. Junto a su madre, Tina Knowles (67), lanzó una línea de moda femenina llamada House of Dereon; ha tenido una línea de fragancias con Tommy Hilfiger, True Star y True Star Gold; y es socia creativa de Adidas, la firma con la que desarrolla su propia línea de ropa deportiva, Ivy Park.

A lo largo de su matrimonio con el rapero Jay Z (51), Beyoncé también ha formado una poderosa cartera de activos inmobiliarios. La cantante es dueña de una casa de dos millones de euros en New Orleans, junto al artista tiene una mansión en los Hamptons de 21 millones y una enorme casa en Bel Air, California, valorada en 74 millones. La pareja, además, posee una isla privada en las Bahamas de 3,37 millones de euros.

Mujer de negocios e icono en tus facetas, Beyoncé ha demostrado más de una vez que convirte en oro todo lo que toca. Su éxito, sin embargo, no solo se traduce en su millonaria fortuna, sino también en el cariño de su público. Muchos, seguidores de su talento desde que saltó a la fama con Destiny's Child, le dedican a diario emotivas palabras a través de Instagram, la plataforma en la que la artista comparte momentos especiales de su carrera y su vida.

