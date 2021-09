Beyoncé vuelve a lucir moda española: todo sobre su gabardina Barbie, la firma y su precio

Beyoncé luciendo gabardina de The 2nd Skin.

Agosto está siendo un mes fuerte para Beyoncé (39 años) y, por tanto, también para sus fans. La reina de la música ha resucitado de su letargo y ha regresado con mucha fuerza no sólo a las redes sociales, sino también a la vida pública, acudiendo a partidos de basket para ver a sus amados Brooklyn Nets o a fiestas en locales ultraexclusivos.

Queen Bey también ha protagonizado el September issue -el número de moda más importante del año- de la versión americana de la revista Elle y además se ha convertido en la protagonista de la nueva gran campaña de la legendaria joyería Tiffany & Co.

Luciendo peinado y dos vestidos negros -uno de Balmain y otro de Givenchy- al más puro estilo Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, Beyoncé y su marido, Jay-Z (51), se han erigido como los embajadores de About love.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce)

En esta campaña de moda, además, Beyoncé lució el Tiffany Yellow Diamond, el considerado el diamante más caro del mundo, y que nunca antes una mujer afroamericana había llevado en su cuello desde que se descubrió en 1877. Pero a todos estos pequeños hitos hay que apuntar ahora uno más.

Uno que, además, afecta directamente a la industria de moda de nuestro país, lo que siempre es una buena noticia. Beyoncé lo ha vuelto a hacer y ha vuelto a apostar una firma patria gracias a la certera visión de su equipo de estilistas, liderado en este momento por el artista K.J, que coge el testigo de personas como Zerina Akers (35), Ty Hunter (49) o Marni Senofonte.

En esta ocasión, para el decimoséptimo aniversario del Club 40/40, del que su marido es dueño, la creadora de Crazy in love ha seleccionado un total outfit de Versace que ha coronado con una gabardina de la firma The 2nd Skin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce)

Se trata de un trench fucsia de organza en seda de la marca creada en 2006 por los diseñadores Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo. La pieza, con una composición cien por cien de seda tiene solapa de muesca, diseño sin cierre, manga larga, puños ajustados y dobladillo recto, lo que ha permitido a Beyoncé jugar con ella para poner la joya final al outfit de Versace con joyas de Lorraine Schtwartz.

El precio del trench es de 1.480 euros, aunque en estos momentos se encuentra agotado tanto en la web oficial de The 2nd Skin como en páginas de alta moda online, como Farfetch.

Un look que sus fanáticos han definido como Barbie, no sólo por el diseño del ajustadísimo little black dress en negro y el estilo de la gabarina española, sino también por las maxiplataformas, extraídas de la colección Fall Winter 2021 de la marca italiana liderada por Donatella Versace (66).

Beyoncé y la moda española

No es esta la primera vez que Beyoncé lo apuesta todo a la moda de nuestro país. En el verano de 2017, la vida se paraba en seco para el diseñador Alejandro Gómez Palomo (29), director creativo de Palomo Spain, cuando al despertar una mañana averiguó que Beyoncé había decidido presentar al mundo a sus hijos mellizos, Rumi (4) y Sir Carter (4) luciendo una bata única creada con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce)

Un año y medio más tarde, Beyoncé impactaba a propios y extraños deslumbrando en su cuenta de Instagram -ojo, donde hoy superaba la barrera de los 200 millones de seguidores- con una espectacular blazer-vestido en color rojo y salpicadas de perlas creada por la barcelonsa María Escoté (42).

Un total look in red que combinó con unas botas altas fruncidas a juego y un bolso de Chanel y con pendientes también de perlas. Nadie sabe cómo lo hace pero, se ponga lo que se ponga, ese look parece siempre llevar su nombre escrito sobre él: Beyoncé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce)

[Más información: 'About love', la campaña más brillante de Tiffany & Co que retrata el amor entre Beyoncé y Jay-Z]

Sigue los temas que te interesan