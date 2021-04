Beyoncé reinventa el concepto de traje de baño con este brillante dos piezas (que además está de rebajas)

Parece falso, pero es real. Hace unos años, en la red social Twitter, se creó un hashtag compuesto por cuatro palabras #WhatWouldBeyoncéDo? ("¿Qué haría Beyoncé?"). Bajo esa pregunta, cientos de miles de tuiteros se cuestionaban qué haría Beyoncé -todopoderosa diosa del cielo y de la Tierra con capacidad para salir airosa de cualquier circunstancia- ante situaciones más o menos comprometidas o de difícil solución.

Si extrapolamos esa pregunta al campo del estilo y la moda y ante nuestra agenda personal tenemos planeado, por ejemplo, el viaje de nuestra vida a algún lugar de playa, atención: What would Beyoncé do? La respuesta y la salvación una vez más la tiene ella. Beyoncé (39 años) ha reinventado el concepto de traje de baño otorgándole categoría de vestido de noche para sus jornadas de desconexión y descanso en Miami.

Si hace unos días, la artista más influyente de la música y su marido, Jay-Z (51), viajaban desde Los Ángeles hasta Las Vegas sólo para pasar unas noches de hotel y casino, ahora el matrimonio se encuentra en Miami. Beyoncé y Jay-Z han utilizado su jet privado y, desde hace unos días, se encuentran en la capital de Florida, donde poseen una impresionante mansión.

Desde allí, la creadora de Crazy in love ha publicado unas imágenes en su cuenta de Instagram con las que demuestra que no sólo es la reina de la música, sino también la reina del estilo. Queen Bey ha seleccionado un impresionante dos piezas custom made brillante de la firma italiana Oséree.

Se trata de un top metalizado fruncido de manga larga, cierre con lazada, estilo corto y con efecto metálico; y una falda también fruncida, en negro metalizado, de talle alto, con brillo y con abertura lateral en la pierna.

Oséree es una marca fundada en Milán, pero con tienda física tanto en Tulum como en Ibiza. Oséree nace en 2015, cuando Isabella y Jannine, dos mentes creativas con una visión compartida, decidieron crear su propia empresa, la misma que les permitiría convertir su visión de moda en una realidad.

Del verbo francés Ose, "atreverse", en español quizá sería "osar", nace una marca de baño atemporal que le da un toque sensual a todas sus sofisticadas piezas. Cada colección, esculpida con la figura natural del cuerpo femenino en mente, es una oda al poder femenino. Rica en detalles, cada pieza está pensada para que quien la lleve sienta que es una segunda piel.

Zerina Akers, la estilista de Beyoncé, solicitó estas dos prendas hechas a medida y adaptadas al cuerpo de la diva. Efectivamente, este traje de baño brillante que ha lucido por las calles más exclusivas de Miami y a bordo de un impresionante yate le queda como un guante.

Lo mejor de este look es que en estos momentos se encuentra en rebajas. El top de la cantante tenía un precio de 395 dólares (unos 330 euros) y la falda, 475 dólares, al cambio, unos 396 euros. Ahora, ambas piezas se pueden encontrar en algunas de las web multimarcas de firmas internacionales como Farfetch con un importante descuento. El top tiene un 60 por ciento de descuento y se puede adquirir por 154 euros mientras que la falda está rebajada un 50 por ciento: de los 396 a 232 euros.

Para coronar este outfit, Beyoncé ha presumido también de gafas de sol, a pesar de ser de noche -¿quién podría decirle algo?- En esta ocasión y tal y como muestran sus redes, ha seleccionado unas shades de la firma Illesteva, hechas de materiales de lujo y que se caracterizan por su peculiar diseño. Las suyas son el modelo Lisbon (Lisboa) y su precio es de 240 dólares, unos 199 euros. Who run the world? Beyoncé!

