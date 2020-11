Beyoncé retiene su corona como 'influencer' de moda: las pruebas que lo demuestran

Beyoncé (39 años) es otra. Según ella misma reconoce, el 2020 la ha cambiado. Eso sí, solo a nivel personal. Su éxito, su reconocimiento y la influencia que tiene entre sus seguidores sigue siendo la misma.

"He pasado mucho tiempo enfocándome en construir mi legado y en representar mi cultura del mejor modo que he sabido. Ahora, he decidido darme permiso a mí misma para dedicarme a mi propia felicidad", cuenta en una entrevista para la edición británica de la revista Vogue, en la que es portada del número de diciembre, en tres versiones diferentes. Precisamente, las imágenes que forman parte de la publicación han confirmado la repercusión que sigue teniendo la cantante, en términos de moda y estilo.

Apenas 48 horas después de desvelarse la portada de la mencionada revista, la demanda para su línea Adidas x Ivy Park en Lyst, el mayor buscador de artículos de moda del mundo, aumentó un 237%. Se trata de su segunda colección para la reconocida marca deportiva, a la venta a nivel online desde el pasado 29 de octubre y disponible en tienda desde el día 30. En esta, Beyoncé presenta prendas de vestir inclusivas, calzados y accesorios para todo tipo de cuerpo. Y es que las piezas, que resaltan por sus colores fuertes y brillantes, están confeccionadas desde la talla XXXS hasta la 4XL.

La colección ha sido todo un éxito y en pocos días han comenzado a agotarse en la web algunos de sus artículos. Para Queen Bey, además, ha sido un proyecto apasionante y muy especial que guarda una curiosa anécdota. "Durante la cuarentena, la moda se convirtió en una válvula de escape. Con los niños hacía un Fashion Friday, un viernes de moda, donde nos disfrazábamos con mi ropa y nos sacábamos fotos unos a otros. Se convirtió en todo un ritual y en una oportunidad para poder gestionar esto juntos", explica en la entrevista con Vogue, donde luce un outfit que también ha impactado a nivel digital.

Se trata de un vestido rojo, confeccionado en crepé de seda y organza y diseñado por Christopher John Rogers, quien ha aumentado su popularidad gracias al estilo de Beyoncé. Desde que se desvelaran las imágenes de la intérprete de Run the World luciendo esta pieza, las búsquedas para el diseñador han subido un 20%. "Cuando las leyendas llaman, respondes. ¡Gracias a mi equipo por realizar este espectáculo en un tiempo récord!", escribió él mismo hace unos días en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, después de aparecer en la portada de la publicación británica, el interés en los maxi vestidos rojos se disparó un 101%. Lo que termina de confirmar que a sus casi 40 años y tras una extensa carrera profesional, Beyoncé sigue siendo una reina en la industria da la moda. Su estilo, por más atrevido que parezca, impacta entre sus seguidores.

En la mencionada revista, donde posa con diferentes prendas más allá del viral vestido rojo, Beyoncé mantiene su esencia: piezas ceñidas al cuerpo, transparencias y pronunciados escotes. Aunque su gusto por la moda ha evolucionado con los años, estos tres elementos han sido una constante en su armario. Desde su tiempo como lead singer del grupo Destiny’s Child, la artista ha lucido este tipo de prendas en la mayoría de sus apariciones públicas. No ha fallado. Los datos demuestran que su fórmula ha sido acertada.

