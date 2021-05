Beyoncé tiene nueva firma de bolsos favorita (y no son tan caros como crees)

Beyoncé (39 años) lo ha vuelto a hacer. Su silencio en redes sociales siempre altera a su BeyHive -su enorme legión de fans alrededor del mundo- pero sus publicaciones en Instagram, que se miden con cuentagotas, sí que despiertan una revolución en su colmena. Ellos intuyen, huelen, sienten -y en realidad saben a ciencia cierta- que algo se está cociendo.

Este pasado fin de semana, la artista más influyente de la música ha publicado dos extensas galerías de fotos exhibiendo un look que ha dejado impactados a propios y extraños. No sólo por el flúor de los colores o el llamativo diseño de su jumpuit en tonos rosas con efecto tye-dye en naranja, sino por el exceso de complementos.

Si hay algo con lo que Beyoncé disfruta y con lo que juega a menudo es con los pendientes -siempre ha confesado que le gusta llevarlos muy grandes porque odia sus orejas-, los colgantes, las pulseras y los anillos. Pero en esta ocasión, hay una pieza que ha destacado de entre todas ellas: el bolso. Un artículo del que EL ESTILO conoce todos los detalles.

Se trata de un bolso de la firma italiana Medea, la que parece ser su nueva maison de bolsos favorita. En concreto, es el modelo Prima, con estampado abstracto, dos asas redondas en la parte superior y compartimento principal. Su precio en la web que vende múltiples firmas de lujo Farfetch es de 810 euros.

Medea es una singular marca de bolsos creada por las hermanas gemelas Camilla y Giulia Venturini. Ambas decidieron convertir una clásica, tradicional bolsa de papel en un artículo de altísima calidad. Para ello cambiaron el papel por la piel en diversos colores y la trabajaron con la maestría propia de los grandes artesanos italianos. Ante el resultado ya hay un sinfín de celebs que han caído rendidas.

Bolso de la firma Medea modelo Prima.

"La idea surgió como una provocación. Cogimos un objeto de todos los días, simple y barato, y lo transformamos en uno de altísima calidad. Es un objeto simple con un giro inesperado. ¡Nos encanta la reacción de la gente cuando descubren su fino cuero!", declararon las hermanas Venturini en una entrevista para Vogue España.

Medea una firma provocadora, fresca y con poco tiempo de vida. Pese a esto último, ya han conquistado los vestidores de Rihanna (33), Priyanka Chopra (38) o la mismísima Beyoncé, la última diva en lucir sus piezas en sus redes sociales y en sus salidas privadas.

La autora de Run the world (Girls!) y Crazy in love se fía al cien por cien de los conocimientos de sus estilistas, y el amor de Zerina Akers, la cabeza pensante de los looks de la artista, por Medea se ha hecho evidente a tenor de sus últimos posts en redes.

Hace unos días, Beyoncé impactaba luciendo un total outfit flúor de Balmain -que se ganaba las alabanzas y el agradecimiento de Olivier Rousteing (31)- y de su mano colgaba el Medea Hanna Suede Green.

Su precio es de 745 dólares, unos 612 euros, un valor muy por debajo de los bolsos que suelen llevar las estrellas de su nivel, como los 2.55 de Chanel en sus infinitas versiones o los Birkin de Hermès cuyo precio parte de los 6.000 y puede superar a los 100.000 euros, dependiendo del tipo de piel.

