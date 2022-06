Victoria Federica sorprende con su 'look' más transgresor: 'leggings' de vinilo y transparencias

No hay evento que se precie que no cuente con la presencia de Victoria Federica (21 años). La nieta del rey Juan Carlos (84) se ha convertido en uno de los rostros de moda y, si bien ha afirmado que no se considera influencer lo cierto es que cada vez se acerca más a esa denominación y es que su nombre no deja de aparecer en las listas de invitados.

Este martes 14 de junio la joven ha reaparecido en Sevilla, donde ha acudido a la presentación de una aplicación de organización de bodas. Una cita en la que la hija de la infanta Elena (58) y Jaime de Marichalar (59) no ha podido evitar acaparar titulares. Una vez más, su estilismo es el culpable y es que consiguió hacerse con todas las miradas al lucir un look firmado por Claro Couture de lo más transgresor.

Una combinación pensada para no pasar desapercibida y compuesta por unos leggings de vinilo negro, una camisa y un top. Si bien así descrito no parece nada sorprendente, hay que remarcar que la camisa, de estilo blazer y con grandes solapas, es transparente y que el crop top, de tirantes y lentejuelas plateadas, lo lleva de forma superpuesta.

Victoria Federico llevó un 'look' de Claro Couture. Gtres

Para que todas las miradas se dirigieran a la parte superior de su vestimenta, la hija de la duquesa de Lugo apostó por complementos en negro. Para los pies, unas sandalias negras de tacón ancho y plataforma que ha llevado por encima de los pantalones. Y, en la mano, un bolso a tono de Dior. Concretamente el modelo Lady Dior, de tamaño mediano y confeccionado en piel de becerro decorada con motivos cannage a rombos. Un complemento que tiene un precio de 4.500 euros y que ya forma parte de su extensa y lujosa colección de bolsos.

Un estilismo muy llamativo que, sin embargo, no es fruto de su propia originalidad. Victoria Federica ha copiado uno de los looks que Claro Couture presentó en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022. Eso sí, se ha adelantado unos meses al lucirlo, pues la firma española lo creó pensando en la próxima temporada otoño-invierno 2022-2023.

[Primeras palabras de Jorge Bárcenas tras su separación de Victoria Federica: "Estoy centrado en mi trabajo"]

Como ya es habitual, evitó hablar con los medios de comunicación, más ahora que su ruptura con Jorge Bárcenas (24) sigue despertando una gran curiosidad. EL ESPAÑOL fue el primer medio en hablar con el músico, apenas unos días después de confirmarse la noticia. Reticente a la hora de confesar cómo se encuentra, el madrileño reconoció estar "centrado" en su trabajo y con "muchas ganas" de seguir desarrollando su profesión de Dj, evitando hablar de la que hasta poco antes era su novia.

Sigue los temas que te interesan