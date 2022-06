Los llamativos tacones fucsias con los que Letizia ha recibido a los patronos del colegio de la princesa Leonor

Acto de tarde en el palacio de la Zarzuela. No suele ser lo normal, pues cuando tienen lugar audiencias en el recinto de El Pardo, son por la mañana. Pero la agenda del rey Felipe (54 años) está tan llena que se ha tenido que colocar este evento ya pasadas las 17 horas de la tarde.

Los reyes Felipe VI y Letizia (49) han recibido al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, organización a la que pertenece el colegio en el que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (16), está haciendo su bachillerato en Gales, Reino Unido.

A pesar del calor y de las horas -ya sabemos que a Letizia no le gusta mucho trabajar fuera de su horario- el de la Reina ha sido un look bastante acertado. Ya que, a pesar de ser repetido, se trata de un outfit de verano, alegre, sencillo y elegante, que le sienta como un guante.

La reina Letizia ha seleccionado un vestido de Hugo Boss que estrenó hace un año en la Feria del Libro. Gtres

Se trata de un vestido firmado por Hugo Boss que la esposa de Felipe VI estrenó en septiembre del año pasado durante la inauguración de la retrasada Feria del Libro de Madrid. Por culpa de la pandemia la cita en El Retiro pasó de junio a finales de verano, y fue entonces cuando le vimos por primera vez esta creación de la firma alemana.

El vestido es el modelo Enice y es de manga corta, silueta lápiz y con bonito fruncido lateral en la parte de delante, lo que hace que probablemente sea un diseño que le siente bien a cualquier silueta de mujer. Lo que más nos gusta a nosotros es el estampado, un dibujo XXS en modo fantasía en color azul, rosa y blanco. La verdad, le sienta bien y es muy bonito.

Cuando lo estrenó en la Feria del Libro la Reina le añadió un cinturón negro superestrecho, por esa manía que tiene de no salir de casa sin este accesorio, pero parece que este miércoles, día 15 de junio, alguien le ha explicado que con el fruncido que tiene el diseño, que se ajusta tanto a su cintura, no era necesario. Además, en ese color no pegaba absolutamente nada. Así que mucho mejor en esta ocasión.

Los reyes Felipe y Letizia con el Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. Gtres

Ha repetido también los mismos salones que en el estreno. Se trata del modelo destalonado en color fucsia de la línea CH de Carolina Herrera. Lo que no le hemos visto es bolso. Lógico y normal, ya que lo ha hecho se puede considerar teletrabajo. En cuanto a joyas, se ha decantado por unos aros de oro amarillo y por el anillo de Karen Hallam.

Los tacones de Letizia.

