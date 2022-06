Dani Oviedo (Gemeliers) se sincera sobre el accidente mortal en el que se vio involucrado: "Te marca"

Momentos complicados para Dani Oviedo, de los Gemeliers, que hace cuatro meses se veía implicado en un grave accidente de tráfico en Sevilla en el que fallecía una chica de 16 años. El vehículo, en el que iban seis personas -entre ellas el cantante-circulaba a gran velocidad por el centro de la ciudad de madrugada y el conductor perdía el control, saliéndose de la vía y chocando contra una farola. La menor, que iba sin cinturón y hermana de uno de los mejores amigos del artista, fallecía en el acto.

Visiblemente recuperado de este durísimo golpe por el que todavía asiste a terapia, Dani ha reaparecido acompañado por su hermano Jesús en la presentación de una app de bodas en Sevilla, y ha contado cómo se encuentra y qué ha aprendido de la experiencia más dramática y dolorosa de su vida.

[Daniel Oviedo (Gemeliers), destrozado y en tratamiento psicológico tras el accidente en el que murió una menor]

"Estoy bien. En su momento lo pasé mal pero, bueno, entre el hermano de la chica y yo hemos estado más unidos que nunca. Hoy en día es mi mejor amigo y aunque son cosas que es preferible que no pasen, hay veces que te toca. Piensas que no te va a pasar nada, que somos indestructibles, pero está todo bien", confiesa, revelando que "es una cosa que al final te marca" y que, gracias al apoyo de los suyos, "sigue adelante poco a poco".

Los cantantes en su último evento público. Gtres

A su lado, de modo incondicional, su hermano Jesús, que se lamenta del daño que muchos le han hecho a Dani tras el suceso: "Nosotros al final somos una familia muy unida y humilde, lo único que queremos es lo mejor para los nuestros, como todos. Al final que te metan en el ajo de una cosa que no es real hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Opinar es gratis. Yo en lo que me toca, he protegido a mi hermano todo lo que he podido y estoy sacando las garras para el primero que pille, me lo como".

Poco a poco, Dani recupera la sonrisa y, cuenta, la música ha sido su gran refugio: "Ahora llevamos las riendas y somos los dueños de nuestra carrera, decidimos lo que queremos y estamos componiendo nuestro nuevo disco single a single". "Desgraciadamente hay cosas que no son afortunadas pero con el tiempo aprendes de ellas", concluye.

Sigue los temas que te interesan