Primeras imágenes de la reina Letizia tras la incómoda visita de Juan Carlos I a la Zarzuela

Primeras imágenes de la reina Letizia (49 años) tras el comentado almuerzo que el pasado lunes, 23 de mayo, se mantuvo en el palacio de Zarzuela de manera privada con motivo de la visita del rey emérito Juan Carlos (84).

La esposa de Felipe VI (54) se ha reunido en la mañana de este miércoles con los responsables de la Cooperación Internacional española para preparar el viaje que hará a Mauritania del 31 de mayo al 2 de junio. Allí, Letizia conocerá de primera mano algunos de los proyectos que hay en marcha en el país magrebí.

Para la ocasión, la Reina ha seleccionado una chaqueta de Hugo Boss que hace más o menos un año, en abril de 2021, lució para otra reunión en el mismo escenario. Una pieza que lleva tiempo en su vestidor, de corte recto, sin cuello, jaspeada de jacquard y que baila entre el burdeos y el negro.

La reina Letizia junto a Pilar Cancela en su despacho de Zarzuela. Gtres

Un diseño de la firma alemana que estrenó durante la pandemia de coronavirus en los encuentros de trabajo online que mantenía desde su casa. Como joyas, ha elegido unos pendientes de aro en oro amarillo que imita la forma del bambú y su anillo de Karen Hallam, regalo de sus dos hijas.

La reunión celebrada este miércoles ha tenido lugar en la sala de trabajo la Reina en el palacio de La Zarzuela, con la presencia de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela (54), y el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), Antón Leis García (42).

También han participado la directora de Cooperación con África y Asia, Carmen Magariños, y el jefe de la Secretaría de la Reina, José Manuel Zuleta, según ha informado la Casa del Rey en su página web. Los proyectos que la reina Letizia va a visitar están centrados en las áreas de salud, gobernabilidad, igualdad de género, seguridad alimentaria y desarrollo rural.

La reunión que la reina Letizia ha mantenido este miércoles en Zarzuela con los representantes de la cooperación española. Gtres

Mauritania está catalogado por la Aecid en el grupo de países de asociación menos avanzados. La cooperación española comenzó a trabajar en este país africano en 1995 y tres años después abrió su oficina técnica. Además del personal que tiene desplegado, en Mauritania hay una docena de ONG españolas que participan en proyectos de diferente índole.

Será el séptimo viaje de cooperación de Letizia desde que es reina, después de los que ha hecho a Honduras y El Salvador (2015), Senegal (2017), República Dominicana y Haití (2018), Mozambique (2019), Honduras (2020) y Paraguay (2021).

El incómodo encuentro

El pasado lunes a última hora de la tarde, Casa Real emitió un comunicado tras concluir la visita de Juan Carlos a la Zarzuela informando de lo que había sucedido durante las 11 horas que el emérito pasó allí.

El aterrizaje del ex jefe del Estado en la que fuera su casa durante 58 años -y de la que salió por sus presuntos negocios opacos- incluyó una incómoda y tensa reunión entre padre e hijo y un almuerzo familiar en el que no pudo participar la reina Sofía (84) debido a su contagio de Covid-19 tras su regreso de Miami. No obstante, estuvo en el mismo salón con la mascarilla puesta.

La reina Letizia prepara su viaje de cooperación de Mauritania. Gtres

A la reunión familiar, de la que no hay ninguna fotografía, acudieron la reina Letizia, la infanta Sofía (15), la infanta Elena (58) y sus dos hijos, Felipe Juan Froilán (23) y Victoria Federica (21), así como Margarita de Borbón (83), hermana menor de Juan Carlos, y su esposo, Carlos Zurita (78). Según la Casa del Rey, mantuvieron "un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española" desde que el emérito se trasladó al emirato.

En el comunicado se recuerda que el emérito, por voluntad propia, mantiene su lugar de residencia de "forma permanente y estable en Abu Dabi por razones personales", como trasladó a Felipe VI en la carta del pasado 5 de marzo, tres días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara las investigaciones por sus negocios en el extranjero.

