Encontramos a Froilán después de meses 'desaparecido': la gran fiesta de la que disfrutó en Ibiza

EL ESPAÑOL ha encontrado a Felipe Froilán de Marichalar (23 años) después de meses desaparecido del foco mediático. El sobrino del rey Felipe VI (54) asistió este pasado jueves, día 28 de abril de 2022, a la exclusiva fiesta privada que el hotel W Ibiza -pronunciado dábel-iu Ibiza y de ninguna otra manera-, ubicado en el municipio pitiuso de Santa Eulalia del Río, celebró con motivo de su primer verano sin pandemia.

Cabe señalar que el nieto de los eméritos lleva últimamente una vida bastante más alejada de ojo público que su hermana pequeña, Victoria Federica (21). Tanto, que fue el único ausente en el viaje a Abu Dabi que la familia del rey Juan Carlos (84) hizo en Semana Santa para verlo -a excepción también de Felipe VI, Letizia (49) y las infantas Leonor (16) y Sofia (15)-. Su ausencia en la polémica foto que los de Borbón distribuyeron a los medios llamó la atención por la especial debilidad mutua que Juan Carlos y Froilán siempre han sentido.

Gozando de la música de Los Martínez Brothers, los anfitriones de la noche, Pipe, como cariñosamente lo llaman sus amigos, pasó totalmente desapercibido al lucir su clásico atuendo compuesto por pantalones de pitillo en color crema, sudadera oscura con capucha y gorra en el mismo tono de azul.

Los Martinez Brother pinchando en el W Ibiza.

All straight from New York, los DJs y performers pusieron música para una fiesta de 270 invitados entre los que se encontraban también actores como Lucien Laviscount (29) protagonista del éxito de Netflix Emily in Paris, modelos de rango global, como Xavi Serrano (28), e influencers internacionales como Verena Kerth, Samuel Sohebi, Paula Brookie, Fernando López, Maddie Bruce o Mpho Lebajoa.

The Martinez Brothers ya participaron en el lanzamiento del hotel W Ibiza en 2020 con un concurso para elegir el himno del verano a través de las redes sociales, del que resultó ganadora la ingeniera de sonido y productora musical Any Loida Sanson. El remix de su tema Tócame se estrenó este jueves por la noche en el evento.

Los Martínez Brothers este pasado jueves en Ibiza.

"Llevamos años deseando volver a la isla y estamos encantados de que nuestra primera parada sea W Ibiza, donde hemos podido invitar a algunos de nuestros amigos de todo el mundo a disfrutar el primer evento de la temporada. Estamos emocionados de dar la bienvenida a Any Loida a Ibiza también por primera vez y de presentar nuestra colaboración", comentaron Steven y Chris de The Martinez Brothers, horas antes de ponerse a pinchar.

"Ibiza es nuestra segunda casa en este momento y estamos realmente agradecidos de poder volver aquí año tras año y hacer lo que amamos. Ha sido genial colaborar con W Ibiza. Trabajar con una marca que realmente apoya la música y comparte nuestro amor por ella, es único", concluyeron.

W Ibiza

En octubre de 2019, el exclusivo hotel W Ibiza abrió sus puertas de manera muy discreta para tomar el pulso a la isla y sus gentes, ya fuera de la temporada, por tratarse del otoño. En julio de 2020, en plena pandemia de coronavirus y cuando aún no se preveía, ni por asomo, el más mínimo atisbo de una vacuna en el horizonte, el citado establecimientos de cinco estrellas abría -así estaba previsto- aunque se notó la ausencia natural de afluencia en la isla pitiusa.

En estos 21 meses de restricciones, el espectacular espacio no solo ha sobrevivido, sino que se ha convertido en uno de los lugares más punteros de la isla. Un referente en el sector hotelero y gastronómico que avalan las cinco estrellas que presiden su inconfundible sello: W. Con su decoración boho inspirada en los dioses de Ibiza, en los medievales muros dorados de Dalt Vila -la parte histórica de la ciudad- y con guiños directos al artista Jackson Pollock, el W se erige como el place to be para los amantes del lujo contemporáneo.

Por fin ahora, y como lo bueno se hace esperar, el W Ibiza la gran inauguración que un hotel de su envergadura merece. Para cortar la cinta imaginaria que marcó el pistoletazo de salida de la temporada de verano -sin mascarillas en interiores y sin límite de aforo- el W celebró una de esas fiestas de las de antes, de las que no se olvidan

Al concluir la sesión de los celebérrimos DJs americanos, algunos de los invitados, también Felipe de Marichalar, cruzaron el bridge del W y pasaron a Below, la sala en la planta inferior donde la fiesta se prolongó hasta altas horas. Exactamente lo que se esperaba de un hotel de la categoría del W en una isla cuyas cinco letras son una institución mundial y sinónimo de música, diseño, moda y playa: Ibiza.

