Atractiva, icónica pero no perfecta: el detalle en la sonrisa de Tom Cruise que no habías visto

Tom Cruise (59 años) está imparable. La estrella de Hollywood, una de las más aclamadas de todos los tiempos, se encuentra en plena promoción de su última película Top Gun: Maverick. Una cinta que le ha llevado ya por diferentes países y ciudades como Cannes, Londres o Japón, que es donde se encuentra ahora mismo.

Al margen de sus indudables dotes como actor, siendo uno de los más aplaudidos por la crítica y el público, el intérprete es también uno de los más envidiados por su espectacular aspecto físico. Tom Cruise luce una figura y un rostro envidiables, que por un lado responden a la vida sana que intenta llevar sin fumar ni beber alcohol y cuidando su dieta; y que por otro lado, tiene que ver con algunos retoques a los que se ha sometido a lo largo de los años.

Uno de los aspectos que llama la atención de su rostro, por ejemplo, es su sonrisa que se ha convertido en una de las más icónicas de Los Ángeles. JALEOS ha contactado con la doctora Eugenia Cervantes para que la analice.

La experta asegura que la sonrisa de Tom Cruise "no es tan perfecta como aparentemente se ve y se cree". "Aunque a lo largo de su vida se

ha cambiado varias veces las coronas, ha llevado brackets, se ha vuelto a poner coronas con un mejor color, se ha realizado blanqueamientos dentales y hasta posiblemente carillas, hay un aspecto que no ha podido corregir, me refiero a la asimetría y desproporción que presenta entre su rostro y sonrisa".

Según palabras de la propia experta, hay un desplazamiento de la línea media dental hacia el lado izquierdo de su rostro: "La línea media dental debe estar alineada con la línea media facial, el problema es que Tom presenta una asimetría facial. Si trazamos una línea media en su rostro podemos apreciar que no coinciden precisamente por su asimetría". Lo curioso es que a pesar de esta 'imperfección' la sonrisa del actor luce atractiva, brillante y siempre juvenil.

¿Por qué el detalle de su asimetría no es tan notorio a primera vista? ¿Por qué sigue siendo una de las sonrisas más atractivas y famosas de Hollywood? La experta en sonrisas señala lo siguiente: "Siempre digo que una sonrisa bonita no tiene por qué ser perfecta. El caso de Tom Cruise demuestra que, si diseñas una sonrisa con diferentes tratamientos en base a esta 'imperfección' y lo llevas al terreno de la armonía, será

atractiva a la vista de todos. No es la sonrisa más estética porque su línea media no quedó del todo arreglada, pero si es armónica. También es un caso interesante para ver cómo un diseño de sonrisa con coronas y carillas pueden rejuvenecer y darle luz a una sonrisa y hasta darle amplitud, algo que también te resta años".

