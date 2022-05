Kate Middleton brilla como una diva de Hollywood de la mano de Tom Cruise

La duquesa de Cambridge lo ha vuelto a hacer. Como ya sucediera el año pasado en la premiere mundial de James Bond, Kate Middleton (40 años) ha sido la protagonista absoluta del estreno de Top Gun: Maverick, la secuela de la mítica película de Tom Cruise (59) de 1986. Como si de una estrella de cine se tratara, la esposa de Guilermo de Inglaterra (39) apareció en Leicester Square, acompañada de su marido, para aportar el sello royal a la velada.

El actor hollywoodiense, que mantiene una excelente relación con la familia real británica (de hecho estuvo presente en el primer evento del Jubileo de Isabel II (96) hace unos días), ejerció de perfecto anfitrión. Y de perfecto galán, ya que ayudó a Kate a caminar sobre la alfombra roja y a subir las escaleras. El impresionante vestido que llevaba no le permitía caminar con total soltura.

El príncipe y su esposa iban coordinados, en blanco y negro. Él con esmoquin y ella estrenando un diseño de Roland Mouret de escote Bardot, muy Old Hollywood, que combinó con salones de Prada, clutch de Alexander McQueen y sus pendientes con forma de estrella de Robinson Pellham, que cuestan más de 12.000 euros.

Los duques de Cambridge, con looks coordinados.

La pareja real fue recibida por Cruise y parte del equipo de la película y ambos charlaron animadamente con Jennifer Connelly (51), la protagonista. Guillermo es fan de Top Gun desde siempre, así que no dudó en comentar: "Tenemos mucho en común. Ambos amamos Inglaterra y ambos somos aviadores, a ambos nos encanta volar". Y para demostrarlo tuvo un guiño muy especial: lució unos slippers con un avión bordado en ellos. No hay que olvidar que él es piloto de helicópteros de la Real Fuerza Aérea de su país.

Los zapatos del príncipe llevaban un avión bordado. Gtres.

Los duques de Cambridge ya habían tenido la oportunidad de ver la película, ya que Tom Cruise les invitó a un visionado privado el pasado mes de abril, en el que estuvieron acompañados por las princesas Eugenia (32)yBeatriz de York (33) y también por la condesa de Wessex (57). Un privilegio sólo a la altura de su posición como royals.

Ahora, Kate y Guillermo no han querido faltar a la puesta de largo de la esperadísima vuelta de Maverick, que promete ser un éxito de taquilla. El estreno mundial del filme se ha celebrado por todo lo alto, no sólo con la presencia de los duques de Cambridge, también con una cuidada puesta en escena en la que no faltó ni un avión.

Los duques y el equipo de la película. Gtres.

