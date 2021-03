Así es la espectacular mansión de más de 30 millones de euros que Tom Cruise no consigue vender

Los negocios rentables en el mercado inmobiliario son algo habitual en el mundo de las celebrities, que consiguen duplicar el precio de algunas viviendas por el mero hecho de haber vivido en ellas, como carta de presentación. No obstante, hay ocasiones en los que esta especulación no sigue los planes ambiciosos ideados por los famosos. El actor Tom Cruise (58 años) continúa sin vender su espectacular mansión ubicada en Telluride, Colorado, en Estados Unidos. El intérprete lleva cerca de siete años intentando desprenderse de este inmueble, sin éxito hasta la fecha. Ahora, Cruise ha bajado el precio de salida de esta mansión.

Está a la venta por algo más de 33 millones de euros, pues el precio que se puede comprobar en la página de la inmobiliaria Sotheby’s International Realty es de 39,5 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el montante que inicialmente reclamaba el afamado actor cuando colgó el cartel de 'se vende' superaba los 59 millones de dólares, la bajada es más que notable.

Una imagen del exterior de la casa de Tom Cruise en Colorado. Sotheby’s International Realty

Lo cierto es que Tom lleva bastantes años haciendo vida en Europa, donde ha rodado sus últimas películas, y es ese el motivo principal por el que desea deshacerse de algunas de sus propiedades de Estados Unidos. En la actualidad, Cruise está instalado en Londres. Tal y como ha informado el medio The Wall Street Journal, la casa dispone de 129,5 hectáreas y de todo tipo de comodidades. En una constante mezcla de piedra y madera, el inmueble tiene siete habitaciones, un spa, una amplia biblioteca, nueve baños, una cochera con capacidad para tres vehículos, una oficina y una estancia especial para los huéspedes, con tres habitaciones aparte.

Gran amante de los deportes, la casa de Tom Cruise dispone de una gran cancha, una pista de motocross y un sendero, diseñado exclusivamente para hacer caminatas. El diseño de todo lo que está construido allí fue supervisado por el protagonista de Top Gun cuando remodeló todo el espacio en 1994. La mansión está situada en una ladera, rodeada de un bosque de álamos. Se encuentra a pocos minutos del centro de Telluride, un poblado de unos 2.000 habitantes, y limita con un bosque nacional en tres lados.

Uno de los amplios y luminosos salones de que dispone la mansión de Cruise. Sotheby’s International Realty

Eric Lavey, uno de los trabajadores de la inmobiliaria Sotheby’s, que ahora está a cargo de la venta, ha hablado en las últimas horas para el medio de comunicación antes citado, pretextando que Tom Cruise pasó varios años diseñando la casa con un estilo clásico de montaña, con techos de vigas de madera, paredes con paneles de madera y chimeneas de piedra. Lavey ha asegurado, además, que el actor no ha utilizado la casa en bastante tiempo y ha sostenido que el mercado en Telluride se ha reactivado en los últimos meses como resultado de la crisis del Covid-19, con muchos compradores que se mueven de las principales ciudades de Estados Unidos.

Además, el terreno incluye un gran espacio cerrado que puede utilizarse para jugar al baloncesto o al tenis, e incluso transformarse en una pista de hockey sobre hielo. Además, la prensa especializada ha recordado que esta finca fue el escenario de la sesión de fotos de Vanity Fair en 2006 en la que Cruise y su entonces esposa Katie Holmes (42) presentaron al mundo a su hija Suri, y donde pasaron sus primeros meses como una nueva familia durante ese verano.

Un pool en una de las habitaciones de la mansión de Tom Cruise. Sotheby’s International Realty

La 'maldición' de Cruise

La 'mala suerte' que está teniendo el actor con la venta de esta casa recuerda a la que tuvo en su momento Eva Longoria (46), que vio cómo perdió dinero con la venta de su mansión de Hollywood Hills, la que le compró tiempo atrás a Cruise. Tras más de dos años en el mercado, la actriz por fin vendió en 2020 la impresionante mansión que poseía en Hollywood Hills, una de las zonas más lujosas de Los Ángeles, y la transacción no fue como le hubiese gustado a la actriz. En un primer momento, la puso a la venta por 12,9 millones de euros, un precio cercano a algunas de las propiedades de estas famosas colinas y con el que, además, quería ganar algo de beneficio al poner un precio superior al que pagó años atrás a Tom Cruise por la misma vivienda, en torno a 10,52 millones de euros.

Sin embargo, el paso del tiempo le demostró a Eva Longoria que esto no iba a ser posible. No solo no pudo obtener beneficio o recuperar lo invertido, sino que terminó perdiendo dinero al conseguir venderla a finales de abril de 2020 por 7,6 millones de euros. El complejo en cuestión era una villa situada en la cima de la colina de una de las zonas más exclusivas de Los Ágeneles, con vistas de 180 grados a la ciudad estadounidense y una gran seguridad y autonomía, ideal para estrellas de la talla de Tom Cruise o Eva Longoria. Actualmente, Eva Longoria vive con su esposo José Bastón (52) y su hijo en una impresionante mansión en Beverly Hills, otra lujosa zona de Los Ángeles, que compraron a finales de 2017 por 13,5 millones de dólares (12,45 millones de euros).

