La emotiva visita del príncipe Guillermo a una presentadora de la BBC con cáncer terminal

Este viernes, 13 de mayo, mientras la reina Isabel II (96 años) reaparecía en The Royal Windsor Horse Show, su nieto Guillermo (39) también se convertía en noticia por protagonizar un emotivo encuentro que ha conmovido al Reino Unido.

El heredero al trono visitó a Deborah James, una presentadora de la BBC con cáncer terminal. La televisiva recibió el diagnóstico en 2016, pero recientemente, después de que el tratamiento que recibiera dejara de ser efectivo, decidió someterse a cuidados paliativos para morir sin dolor.

El príncipe Guillermo, conmovido con la historia de la presentadora, quiso reconocer su lucha con el título de Dama del Imperio Británico (Damehood), reconocimiento que decidió entregarle en persona. Así, sorprendió a Deborah James, quien dejó los detalles de esta emotiva visita en su perfil de Instagram.

"El príncipe Guillermo vino a nuestra casa familiar. Es un gran honor que se haya unido a nosotros para el té de la tarde y el champán, donde no solo pasó una generosa cantidad de tiempo hablando con toda mi familia, sino que también me honró con mi Damehood", contó la presentadora junto a un álbum de fotos que dejaron el descubierto los momentos de esta conmovedora visita.

"Es bastante surrealista tener un royal en casa, y sí, puedes imaginar que las payasadas de limpieza y la preparación se salieron de la escala, pero todo fue irrelevante porque Guillermo fue muy amable y nos tranquilizó a todos", contó Deborah James de forma anecdótica. "Está claro que le apasiona mejorar los resultados oncológicos como presidente de Royal Marsden. Fue un día tan especial para toda mi familia, creando recuerdos para toda la vida. ¡Es bienvenido en cualquier momento!", finalizó la presentadora de Me and the Big C, un programa sobre temas de cáncer que se transmite en el canal de la BBC You.

Antes de encontrase con James en su casa, el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton (40), enviaron un mensaje a la presentadora en una entrevista de radio en la misma cadena. "Deborah, nuestros pensamientos están contigo, tu familia y tus amigos. Gracias por dar esperanza a tantos que viven con cáncer", expresaron los duques de Cambridge.

Fue el pasado lunes, 9 de mayo, cuando la presentadora dio a conocer a través de sus redes sociales que se sometería a cuidados paliativos tras una larga lucha. "Lo hemos intentado todo, pero mi cuerpo simplemente no está jugando a la pelota. Mi atención activa se detuvo y ahora me trasladaron a cuidados paliativos en el hogar, con mi increíble familia a mi alrededor y el enfoque es asegurarme de que no tenga dolor y pasar tiempo con ellos", expresó Deborah James en sus redes sociales

"Nadie sabe cuánto tiempo me queda, pero no puedo caminar, duermo la mayor parte del día y la mayoría de las cosas que doy por sentado son quimeras. Sé que no hemos dejado piedra sin remover. Pero incluso con todos los medicamentos innovadores contra el cáncer en el mundo o algún nuevo avance mágico, mi cuerpo simplemente no puede continuar", añadió la presentadora.

