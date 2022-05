Isabel II reaparece sonriente y con buen aspecto tras varios meses aquejada por su delicada salud

Isabel II ha reaparecido sonriente y con un aspecto envidiable a sus 96 años. La Reina, que últimamente se ha visto obligada a cancelar varios eventos de su agenda, no ha querido perderse uno de los grandes actos programados para su Jubileo. La monarca ha desfilado por la alfombra roja del Royal Windsor Horse Show en el Castillo de Windsor con una gran sonrisa y ayudada por un bastón.

Hasta allí llegaba, junto a todo su séquito, en uno de sus Range Rover, del que se bajaba ella sola ágilmente y ante una gran ovación por parte de los presentes. La preocupación por su estado de salud en las últimas semanas había ido en aumento y con su reaparición en la noche de este domingo 15 de mayo, la Reina disipaba cualquier tipo de duda al respecto.

Este ha sido uno de los primeros grandes actos celebrados dentro de la programación para festejar los 70 años de Isabel II en el trono. Ha contado con un espectáculo llamado A galope por la Historia, que ha reflejado el amor de Isabel II por los caballos. Un gran evento al que han asistido estrellas de la talla de Tom Cruise (59), Dame Helen Mirren (76), quien interpretó a la Reina en la película de 2006 The Queen, o Adjoa Andoh (59), popular sobre todo por su papel de Lady Danbury en Los Bridgerton. Además, en el espectáculo participaron 1.300 artistas y 500 caballos.

Isabel II en la alfombra roja del Royal Windsor Horse Show. Gtres

El espectáculo ha durado unos 90 minutos y ha sido retransmitido en directo por la cadena ITV. Tom Cruise ha asegurado que su invitación ha sido todo un "honor y privilegio": "Me encanta la historia y tengo un gran respeto por ella". "Es una persona que admiro mucho, alguien con una dignidad tremenda, admiro su entrega y lo que ha logrado ha sido histórico".

Hasta este fin de semana, las únicas imágenes públicas de la reina Isabel II en los últimos meses han sido las que han administrado desde la oficina de prensa de la Casa Real británica. Una de las últimas coincidía con el cumpleaños de la Reina este pasado 21 de abril, una fecha que la monarca celebraba en privado, en Sandringham, enviando una fotografía de ella junto a sus caballos.

El plato fuerte del Jubileo de Platino vendrá entre el 2 y el 5 de junio. Habrá una foto de familia en el palacio de Buckingham, pero no estarán en ese balcón los duques de Sussex ni sus hijos, Archie (3) y Lily (1), ya que finalmente Isabel II ha decidido que no aparezcan, pues no son miembros activos de la Casa Real. Tampoco aparecerá el duque de York en esa imagen.

