Patricia Cerezo, sobre su relación con Kiko Gámez: "Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz"

Patricia Cerezo (50 años) está viviendo una de las épocas más dulces de su vida. Tras separarse del padre de sus hijas, el presentador Ramón García (60), la periodista ha dado un cambio radical a su vida. No solo ha lanzado un nuevo proyecto laboral con el que vuelve a desarrollar su profesión, también ha dado el salto a la pequeña pantalla como colaboradora de un programa televisivo.

Además, desde hace varios meses comparte su vida sentimental con Kiko Gámez (45), a quien conocía desde años y con quien lleva saliendo desde febrero de 2021. Muy feliz, la pareja acudió al concierto que Malú (40) ofreció el jueves 12 de mayo en el WiZink Center de Madrid y con el que regresaba a los escenarios tras la maternidad.

Una cita en la que EL ESPAÑOL estuvo presente y en la que pudo charlar con Patricia sobre estos nuevos proyectos que ocupan sus días, sus planes para el próximo verano y su situación familiar.

Este concierto abre la temporada y, además, ya sin mascarillas. ¿Cómo lo vive?

No me lo creo todavía. De hecho, es el primer concierto sin mascarilla en el que estoy. Tenía muchas ganas porque además a mí Malú me gusta mucho y no quería perder la ocasión.

Acude muy bien acompañada de su pareja, Kiko Gámez. ¿Cómo está en el terreno sentimental?

Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz. La verdad es que parezco un poco pesada todo el rato contestando lo mismo, pero es que es así.

Su rostro transmite felicidad.

Estoy muy contenta, la verdad.

Además de estar viviendo un gran momento sentimental, acaba de estrenar proyecto, la agencia '49 Comunicación'.

También estoy feliz. Además, es proyectazo, hemos tenido una acogida buenísima. Estamos felices con '49 Comunicación'. Hemos hecho una campaña de lanzamiento muy importante que ha tenido un recibimiento muy bueno. Lo importante es trabajar y todos estamos trabajando mucho.

Ha sido su regreso al panorama laboral.

Sí, de hecho, así es. El nombre de mi agencia ha sido por eso, por volver a empezar con 49 años. De decir que nunca es tarde, empezamos, nos reinventamos. Después de media vida dedicada a mi familia, ahora toca seguir con mi familia, pero trabajando.

¿También es momento de pensar más en sí misma?

Bueno, sí, claro. Lo que tiene que tener unas hijas ya más mayores es que al final empiezas a tener más disponibilidad de tiempo, ya sea para dedicarme a mí, a mi trabajo, a mi profesión. Y a mi vida con mis hijas, por supuesto.

Además de estar con la agencia, está también colaborando en televisión.

Estoy colaborando en Telemadrid, en el programa Juntos. Estoy feliz y encantada. Me levanto por las mañanas, el día que tengo un programa, y voy feliz y salgo todavía con el subidón. Estuve anoche y todavía lo tengo.

¿Qué le queda por hacer este 2022 que parece se ha convertido en 'el año'?

Pues yo, sin ser excesivamente ambiciosa, pero con muchas ganas de trabajar. Yo lo que quiero es tener mucha visibilidad como periodista, trabajar, colaborar y bueno, me quedan muchas cosas, espero.

El verano está cada vez más cerca, ¿cómo se plantea?

Tranquilo. Pues a ver, casi todo el verano están mis niñas conmigo y yo creo que a Cádiz no falto, como siempre. Luego intentaré hacer una escapadita corta. En España y una escapadita corta a lo mejor lejos, pero todavía no tengo claro.

¿Una combinación de vacaciones familiares y vacaciones en pareja?

¡Justo! Aunque en pareja poquito porque casi todo el verano están mis niñas. También habrá tiempo para la familia y amigos. Intentaré combinar todo, si es posible. Pero tengo muchas ganas de verano. Qué empiece ya, ¡por favor!

¿Y cómo es la relación que mantiene con su expareja, Ramón García?

Muy buena. Sí, es que parece que estoy contando lo mismo, pero es que tenemos una relación muy, muy sana, dirigida a nuestras hijas, deseándonos lo mejor y muy bien. La verdad es que he hablado con él hace un rato y todo bien.

Es la relación que muchas exparejas desearían.

Pues la verdad es que sí, pero yo creo que poniendo mucho cariño y con mucho respeto se consigue. De verdad, que no voy dando consejos a nadie, pero pensamos en nuestras hijas, es lo único.

Lo primero para usted es la familia

Es lo único importante, porque es para siempre. Eso de que Ramón y yo somos familia para siempre es un hecho.

¿Y cómo se encuentran sus hijas?

¡Muy bien! Ahora de exámenes hasta arriba. Una está con la Universidad y la otra terminando el curso. Con muchos proyectos... La mayor ya se ha apuntado a buscar prácticas y la pequeña, pues viendo a ver qué hace en verano. Pero ahora ambas acabando ya el curso, son muy buenas estudiantes así que muy felices.

Igual pueden hacer prácticas en su agencia.

Eso les he dicho, pero el año que viene. Pero sí, Natalia me ha pedido hacer prácticas en '49 Comunicación' y le he dicho que me parece perfecto.

Claro, ¿con quién mejor que con su madre?

¡Y que aprenda bien!

