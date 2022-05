Tom Cruise, Ed Sheeran o las Spice Girls: la exclusiva lista de invitados al Jubileo de Platino de Isabel II

Empieza la cuenta atrás para la gran celebración de la Familia Real británica, prevista para principios de junio. Sin embargo, a mediados de mayo ya habrá algunos actos conmemorativos que servirán para abrir boca. Más allá de tratarse de algo formal y protocolario, Isabel II (96 años) ha querido ponerle un punto celebrity a su gran fiesta.

Entre los invitados vip al Jubileo de Platino de la Reina, destacan nombres del cine y la música. Elton John (75), Tom Cruise (59), Ed Sheeran (31) o George Ezra (28) son algunos de ellos. Además, hay posibilidades de que las Spice Girls se reúnan para felicitar a Su Majestad.

El primer gran acto está previsto para el 15 de mayo, durante el tradicional Royal Windsor Horse Show, que contará con un espectáculo llamado A galope por la Historia que reflejará el amor de Isabel II por los caballos. En él participarán nada menos que 1.300 artistas, 500 caballos y también reconocidos actores que repasarán la historia de la monarquía inglesa en diferentes representaciones.

La Familia Real británica en el Trooping The Colour 2018. Gtres

Tom Cruise ha sido invitado para participar en este evento, al igual que Hellen Mirren (76), que ya interpretó a Isabel II en La Reina y ahora volverá a hacerlo sobre el escenario. El espectáculo durará unos 90 minutos y será retransmitido en directo por la cadena ITV. Llama la atención que no se haya elegido a la estatal BBC, pero los Windsor tienen un contencioso abierto con la cadena desde noviembre del pasado año por la emisión de un documental sobre la relación de la Casa Real con la prensa. Eso ha llevado a la soberana a trabajar también con la competencia en algunas ocasiones dándoles así un toque de atención.

El plato fuerte del jubileo de Platino vendrá entre el 2 y el 5 de junio y no será la foto de familia en el palacio de Buckingham con los duques de Sussex y sus hijos, ya que finalmente Isabel II ha decidido que no aparezcan, pues no son miembros activos de la Casa Real.

Consciente, quizá de que su presencia acapararía toda la atención mediática y desviaría la atención de lo verdaderamente importante, ha preferido que Harry (37) y Meghan (40) sigan en la sombra, aunque sí estarán presentes en los diferentes eventos que van a tener lugar. El primero, el tradicional desfile militar Trooping the Colour, al que seguirá un servicio religioso en la catedral de San Pablo en Londres al que asistirán los Windsor al completo.

Isabel II en The Royal Windsor Horse Show 2021. Gtres

Los famosos volverán a hacer acto de presencia el sábado 4 de junio, cuando se celebra un gran concierto llamado Platinium Party frente a Buckingham Palace, al que podrán asistir de manera gratuita más de 20.000 personas, previa inscripción en la página web. Entre los artistas que actuarán en el gran fin de fiesta no podía faltar Ed Sheeran, uno de los nombres más importantes de la música británica. También su compatriota, George Ezra, que se muestra entusiasmado con la invitación: "No puedo expresar lo emocionada que estoy de ser parte del concierto del Jubileo de Platino de Queen, es un honor increíble".

No serán los únicos, según publica The Sun, Elton John y Stevie Wonder (71) también actuarán esa noche. Además, suena con fuerza el nombre de Dua Lipa (26). Pero, sin duda, lo más comentado de la fiesta sería la aparición de las Spice Girls reunidas de nuevo en honor a la Reina, aunque seguramente sin la presencia de Victoria Beckham (48).

