Harry y Meghan volarán a Reino Unido para el Jubileo de Isabel II, pero la Reina los ha vetado en el balcón

Los duques de Sussex volarán a Inglaterra en junio, pero no posarán con la Reina.

Apenas queda un mes para que comiencen los festejos más importantes por el Jubileo de Platino de Isabel II (96 años). Tras unas semanas de rumores y datos confusos, finalmente, en las últimas horas se ha confirmado que el príncipe Harry (37 años) y Meghan Markle (40) viajarán al Reino Unido con sus hijos para el Jubileo de Platino de la Reina.

Los duques de Sussex han sido invitados al parecer a participar en los festejos por los 70 años del trono de la soberana. Así lo informaba este viernes la portavoz de la pareja a la cadena CNN: "El príncipe Harry y Meghan están emocionados y se sienten honrados de asistir a las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina, este junio, con sus hijos". Por lo que al fin la monarca más longeva de Europa podrá conocer a su bisnieta Lilibet.

Sin embargo, no tendrán ningún papel formal tras abandonar la Casa Real británica en enero de 2020 y por tanto no puede participar en los deberes reales. Entre estas tareas o presencias de valor institucional está el saludo a los ciudadanos desde el balcón de Buckingham. Varios miembros de la Familia Real harán una aparición en el famoso balcón del Palacio durante el desfile Trooping the Colour', que da inicio a las celebraciones, en la mañana del jueves 2 de junio.

Isabel II junto a Harry y Meghan en el balcón de Buckingham Palace en 2018. Gtres

Entre este privilegiado grupo solo se incluirá a los miembros de la realeza que desempeñen funciones oficiales, según informó un portavoz real a los medios de comunicación. En este sentido, el príncipe Harry y Meghan no estarán presentes. Y esa norma también descarta al príncipe Andrés (62), que fue despojado de sus funciones reales y de su título de alteza real a raíz de su demanda civil por agresión sexual.

Según han recogido los tabloides británicos, esta ha sido una decisión muy meditada por parte de la reina Isabel II, que pese a que afectaba a sus problemas personales ha tenido que anteponer su obligación institucional sobre su faceta como madre y abuela.

Los que sí participarán en el esperado acto son el príncipe Carlos (73) y su esposa, Camilla Parker-Bowles (74); los duques de Cambridge, Guillermo de Inglaterra (39) y Kate Middleton (40), y los condes de Wessex, Eduardo (58) y Sofía (57).

Meghan Markle y Harry de Inglaterra en los Invitus Games el 17 de abril de 2022. Gtres

El Reino Unido celebrará este Jubileo -un aniversario más que especial para la Reina y su familia- entre el 2 y el 5 de junio, cuando habrá una variedad de eventos, entre ellos fiestas en la calle, con comida y bebida, en distintos barrios del país.

Debido a los problemas de movilidad que tiene la Reina, no se espera que participe en muchas celebraciones, pero es muy posible que sea vista con su familia en el saludo desde el balcón del palacio de Buckingham el día inaugural de las fiestas.

A mediados de abril, los duques de Sussex visitaron a la reina Isabel II en el castillo de Windsor, cerca de Londres, de camino a los Países Bajos, donde el pasado sábado, día 17 de abril, inauguraron los Juegos Deportivos Invictus para veteranos de guerra.

