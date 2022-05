El 'milagroso' rejuvenecimiento de Tom Cruise: el análisis del experto

Tom Cruise (59 años) es uno de los rostros más conocidos del cine mundial. No solo es famoso por las muchas películas que ha protagonizado, también por ser uno de los actores más guapos. A unas semanas de cambiar de década y cumplir 60 años, es habitual que el nombre del neoyorquino aparezca en las listas de los hombres más deseados y es que se puede decir que ha sabido congelar el paso del tiempo.

Más allá de tener una genética agradecida, Cruise se cuida mucho: no fuma, no bebe alcohol, sigue una dieta equilibrada y hace deporte. Pero eso no es todo, también recurre de manera habitual a la medicina estética para mantener a raya los signos de la edad.

Ahora, sin embargo, ha encontrado el punto perfecto. Lejos de pretender tener la misma cara que hace tres décadas, el protagonista de Top Gun se ha dejado alguna que otra arruga, especialmente alrededor de los ojos, que lejos de envejecerle hace que su aspecto sea más natural.

Tom Cruise en una imagen actual, a la izquierda, y en otra del año 2015, a la derecha. Gtres

Aunque esto no ha sido siempre así, pues en octubre de 2021 reapareció durante un partido de baloncesto con el rostro hinchado, los ojos hundidos y el cabello ralo. "Este 2022, sin embargo, tiene prácticamente el mismo aspecto que en 2015", aseguran los expertos de Clínica Lola Sopeña, con la que EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto para saber qué tratamientos son los que ha seguido Tom Cruise para lucir así de rejuvenecido.

"Tom Cruise es un buen ejemplo de cómo se puede retroceder el reloj haciendo uso de los avances de la medicina estética. El primer cambio que salta a la vista entre el 2021 y 2022 es que, un año después, tiene más pelo", explican desde el centro médico. "El actor tiene la misma densidad capilar que años atrás, por lo que parece que se ha sometido a un microinjerto capilar. Una técnica a la que cada vez recurren más personas, tanto anónimas como famosas. Su precio es de 4.500 euros".

Otro de los cambios del actor en poco más de un año tiene que ver con el peso, pues habría perdido algunos kilos. Esta vuelta a su físico de siempre puede provocar la aparición cierta flacidez y la pérdida de volumen dando lugar en ocasiones a arrugas. Esto se trata con la "infiltración de varios filler de hidroxiapatita cálcica y ácido hialurónico", indicados para añadir volumen a las mejillas.

A unas semanas de cumplir 60 años, Tom Cruise luce un aspecto muy rejuvenecido.

Con estos retoques el de Misión Imposible consigue tener un arco mandibular bien marcado, un rostro definido, un cuello terso y tan solo algunas arrugas escasas de lo más naturales. Un rejuvenecimiento "milagroso" gracias al cual está igual que hace un lustro.

