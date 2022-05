El 'look' más inesperado de Carolina de Mónaco: caftán bordado y zuecos de tacón marrones en su último acto

La vuelta de Charlène (44 años) al Principado ha eclipsado un poco al resto de las Grimaldi, pero en cuestiones de moda Carolina de Mónaco (65) no tiene rival y siempre es noticia. En esta ocasión por lo inesperado de su último look, que eligió para la entrega anual de premios de un concurso canino este fin de semana y que se sale de su estilo habitual. La princesa ha apostado por un llamativo caftán bordado, que podría haber lucido perfectamente Rania de Jordania (51). Ella es la auténtica reina de esta prenda tradicional, que suele elegir para asistir a actos institucionales relacionados con las mujeres de la comunidad rural en su país natal.

Sin embargo, la madre de Carlota Casiraghi (35) explora su lado más fashion convirtiéndolo en la pieza estrella de un estilismo elegante y de última tendencia. La manera de llevar esa túnica en color camel con bordados en azul resulta inspiradora: sólo la abrocha en la mitad superior y luego la deja abierta para que se vean sus pantalones de corte sastre y sus zuecos de tacón marrones. Un giro sin duda bastante fashion... El resultado, un lookazo perfecto que ha sido muy alabado en redes sociales por las admiradoras de Carolina, que a sus 65 años es uno de los referentes de estilo de las casas reales europeas.

La elección de este caftán la une indirectamente con el dress code de Rania, pero hay todavía una conexión más curiosa entre la reina hachemita y Mónaco. Recientemente, la esposa de Abdalá (60) lucía una preciosa túnica de terciopelo burdeos diseñada por la nuera de Carolina, Tatiana Santodomingo (38). La mujer de Andrea Casiraghi (37), tiene su propia firma de moda, Muzungu Sisters, con una de sus mejores amigas, y muchos de los diseños son de estilo étnico y hippy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @miss_nostalgiamc

Este nuevo look de la mayor de los Grimaldi viene a romper la tendencia Chanel que casi siempre impera en su armario. La firma francesa lleva décadas siendo su preferida, no en vano Carolina era íntima amiga del desaparecido Karl Lagerfeld, el káiser de la moda. Es su mejor embajadora y no se pierde un evento.

Hace unos días, Carolina fue una de las estrellas invitadas al desfile de la casa en Mónaco, tras 16 años sin presentar sus colecciones en el Principado. Para la ocasión, lució una chaqueta de tweed en rojo y unos pantalones palazzo blancos troquelados, pertenecientes a la colección Spring/Summer 2022 Haute Couture. Todo ello combinado con varios de collares y una camiseta básica blanca. No estuvo sola, la acompañaba su hija Carlota y su sobrina, Pauline Ducruet (28) y también coincidió con otras personalidades como la actriz francesa Carole Bouquet (64).

En resumen, la hija mayor de la fallecida Grace Kelly no deja de sorprender y de dar lecciones de moda en cada aparición pública, ya sea estrenando diseños de la maison francesa o rarezas de su armario como la última.

