El guiño de Letizia a las raíces venezolanas de Garbiñe Muguruza: su traje de Carolina Herrera

No va a ser esta una semana muy intensa. Tras el éxito del viaje a Suecia y el puente de la semana que viene, la reina Letizia (49 años) ha decidido tomarse con calma estos días. La vamos a ver en pocas ocasiones en las próximas jornadas. Pero este martes 30 de noviembre merecía la pena.

Los Reyes han recibido en Zarzuela a la ganadora española del Master de Tenis, Garbiñe Muguruza (28). Y hay que decir que la deportista se ha comido, estilísticamente hablando, a la Reina. Mientras que la tenista se ha decantado por un llamativo vestido rojo, la esposa de Felipe VI (53) ha lucido un traje de chaqueta de dos piezas, tipo working girl mega aburrido que la hacía desaparecer entre el Rey y otro de los invitados.

El 'outfit' de la Reina para su audiencia en Zarzuela de este martes 30 de noviembre. Casa Real

Ya sabemos que la Reina no da puntada sin hilo, y podemos decir que a su manera ha querido rendir su particular homenaje al empoderamiento femenino. El traje firmado por Carolina Herrera lleva en su armario varías temporadas. Hay que recordar que aunque Muguruza tiene la nacionalidad española, es nacida en Venezuela. Así, quedan representadas con el look de Letizia a dos mujeres poderosas: la deportista y la diseñadora, ambas nacidas en el mismo país.

Se trata de un traje de chaqueta, con estilo overside en la blazer y pantalón recto. La esposa de Felipe VI lo ha combinado con una blusa romántica, con lazo al cuello, de Hugo Boss, que tampoco es nueva.

El traje es la segunda vez que se lo pone, y la primera es muy recordada porque lo lució en su primer actor junto al que entonces era vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (43). Ambos viajaron a Galicia para hacer entrega de un galardón de la Fundación Princesa de Girona.

Los pendientes que ha lucido la Reina. Gtres

Los accesorios han seguido la misma línea que el resto del outfit, los ya cansinos pendientes de aro dorados y en anillo de Karen Hallam. Lo mejor de todo, como pasa casi siempre con estos looks de trabajo de la Reina, son los zapatos, firmados por la española Magrit.

[Más información: La reina Letizia, espléndida, se despide de Suecia con un vestido con sello andaluz y diamantes negros]

Sigue los temas que te interesan