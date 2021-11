Rafael Amargo, tras el auto del juez que le considera cabecilla de traficantes: "Aquí hay celos y envidias"

Malas noticias para Rafael Amargo (46 años), a punto de cumplirse un año de su detención, acusado de pertenencia a organización criminal y presunto delito de tráfico de sustancias. El titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha concluido este martes 30 de noviembre la investigación de su caso, y considera que el bailarín era el cabecilla de un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que vendían desde el piso que compartía con su mujer, utilizando "mulas" que llevaban la droga a los compradores.

Así se refleja en el auto con el que el titular cierra la instrucción de la causa, transformando las diligencias en procedimiento abreviado, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Contra este auto cabe recurso. El magistrado Juan Ramón Reig entiende que Amargo, su mujer Luciana, el productor Eduardo de los Santos y otro socio llamado Miguel Ángel B.A. podrían incurrir en un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal, y da traslado al Ministerio Público y a las acusaciones particulares para que formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio o bien el sobreseimiento de la causa.

Rafael Amargo sobre el escenario tras su puesta en libertad, el pasado diciembre de 2020. Gtres

Para el magistrado instructor, los cuatro investigados "actuaban de común acuerdo en la recepción, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, en especial metanfetamina, a terceros", y sitúa el desarrollo de la actividad delictiva en la vivienda que compartían el artista y su mujer. Relata este magistrado cómo operaban los investigados a la hora de vender las sustancias estupefacientes, detallando que al domicilio de Rafael Amargo y Luciana "los compradores accedían tras pulsar el botón del portero automático correspondiente o bien realizar una llamada telefónica".

"Tras breves minutos en el domicilio, salían del inmueble portando la sustancia adquirida, que por la cantidad intervenida en los supuestos en que fueron interceptados, excedía de la que puede considerarse para autoconsumo", ha detallado el citado magistrado. El magistrado señala, además, en su resolución que "una vez contactado con el comprador, Amargo enviaba a la 'mula' con las sustancias estupefacientes, bien andando o bien empleando Ubers contratados por el comprador para no dejar rastro y, entregada la sustancia, la 'mula' regresaba al domicilio para entregar el dinero obtenido".

Amargo saliendo de los juzgados en diciembre de 2020. Gtres

El auto da cuenta de las cantidades intervenidas en la entrada y registro de los diferentes domicilios investigados, de las llamadas telefónicas entre vendedores y compradores, de las cantidades aprehendidas a los compradores y del contenido de las sustancias, generalmente metanfetamina, ketamina, MDMA y GBL, según detalla el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sea como fuere, un duro varapalo para Rafael Amargo, el cual, sin embargo, no parece preocupado por estas conclusiones del juez instructor de su caso, que podrían complicar y mucho su futuro legal. En sus primeras declaraciones al respecto, el bailarín ha afirmado que "es la primera noticia que tengo. Voy a enterarme bien con mi abogado de lo que es y ya os diré lo que tenga que deciros". "Yo me he enterado por una alerta de la prensa que me ha salido. Ahora voy a hablar con ellos", ha desvelado, confesando que a pesar de estas preocupantes noticias se encuentra "bien". "Gracias a Dios, estoy bien y estoy tranquilo, pero claro, aquí hay mucha mala leche y mucha...", ha añadido, dejando claro que "quien no tiene nada que esconder tranquilo tiene que estar, lo que pasa es que hay que andar por otros lados y ver dónde está aquí la maldad y las ganas de hacer daño, pero yo estoy muy tranquilo como me ves".

"He tenido durante un año sacar mi carrera adelante y hacer como que no pasaba nada cuando la gente tiene sus prejuicios con esas cosas. Y lo que quieren hacer es como matarme, ¿sabes?. Hay ahí detrás como unas historias de celos, de envidias y cosas muy feas que no sé por qué", ha apostillado. Con mala circunspecta, Amargo ha confesado, además, que el motivo no es otro que la denegación del pasaporte, necesario para poder irse a rodar una película a La India. "El pasaporte dice el artículo 35 de la Constitución que no se le puede negar a nadie y a mí me lo han negado entonces es todo como una cosa muy rara", ha concluido.

El juez cierra la causa contra Rafael Amargo para que vaya a juicio por tráfico de drogas JALEOS

La última estrategia jurídica

A principios del pasado mes de octubre, este periódico informó en exclusiva que, si bien hasta hace unas semanas su defensa la llevaba el letrado Cándido Conde-Pumpido, hijo de Cándido Conde-Pumpido (72), magistrado de Tribunal Constitucional, ahora, al frente del caso de Amargo se encuentra el prestigioso abogado penalista José Antonio Choclán (53). Choclán es una eminencia en el sector del Derecho. Con 29 años ya era juez. De 2000 a 2004, desempeñó la Dirección de Formación Continua de Jueces y Magistrados y la Dirección del Servicio de Estudios e Informes en el Consejo General del Poder Judicial.

La cartera de clientes mediáticos de Choclán es más que imponente: la difunta Rita Barberá, José Mourinho (58), David Marjaliza o Cristina Cifuentes (57). La expresidenta de la Comunidad de Madrid contó con su férrea defensa para poder demostrar su inocencia en la presunta falsificación de su máster, un hecho por el que la Fiscalía le pedía tres años de prisión por el delito de falsedad documental. En febrero saltaba la noticia: Cifuentes, absuelta.

Rafael Amargo en las Noches de Toro 2020 30. Gtres

La Audiencia Provincial de Madrid la absolvía del delito de falsedad documental del que había sido acusada por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012. Junto a ella, orgulloso, con la cabeza alta y sacando pecho, su abogado, el infalible Choclán, quien hoy maneja las riendas de la defensa de Amargo gracias a la petición de una persona que lo quiere bien y que ha facilitado que esto sea posible.

[Más información: La nueva estrategia jurídica de Rafael Amargo: contrata al abogado que libró de la cárcel a Cristina Cifuentes]

Sigue los temas que te interesan