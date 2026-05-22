De la rareza al culto: 5 vinos españoles que están a punto de dejar de ser asequibles

Más allá de las grandes marcas y las denominaciones más famosas, España esconde joyas vinícolas que están a punto de saltar nuevamente en el mercado: bodegas valiosas, variedades autóctonas casi olvidadas y estilos que dialogan con la naturaleza y la innovación.

Son vinos de momento asequibles, que hoy son secretos pero mañana serán objeto de deseo. Probarlos ahora es adelantarse a una tendencia inevitable y, al mismo tiempo, disfrutar de calidad excepcional mientras el precio aún es razonable.

Esta selección de referencias poco conocidas es una invitación a explorar nuevas formas de entender el vino: desde blancos biodinámicos que ya son de culto, hasta tintos ecológicos que rompen con los esquemas tradicionales, pasando por dorados de viñedos viejos que nos transportan a Jerez desde Valladolid.

Vinos que comparten una narrativa honesta, un trabajo de bodega valiente y un futuro con mucha proyección. Catarlos antes de que suban de precio no es solo una decisión inteligente, sino un acto de apoyo a esas bodegas que están escribiendo el próximo capítulo del vino español.

Roda Rosado Reserva Perdigón

El vino que marca la entrada de Bodegas Roda en el territorio de los rosados de guarda con una interpretación seria, ambiciosa y poco habitual en España.

Nace de garnacha y tempranillo del viñedo Perdigón, un paraje singular junto al Ebro plantado en 1993, y se elabora a partir de un sangrado de mosto lágrima fermentado en barrica, con 15 meses en roble francés de segundo uso y otros 8 en botella.

Roda Rosado Reserva Perdigón

En copa, combina albaricoque, cereza, flores silvestres y un fondo mineral calizo; en boca, es voluminoso, fresco y con una textura grasa muy bien equilibrada. Con un punto misterioso que te hace mirar la copa dos veces.

La primera añada (2023) voló en pocos días, señal de que este rosado ya nace con vocación de culto. A 30 euros, además, todavía entra en la categoría de oportunidad.

Bodegas Ponce Clos Lojen

Este vino joven de bobal de Bodegas y Viñedos Ponce, de la D.O. Manchuela, fue elogiado por Jancis Robinson con 90 puntos. Por solo 8 euros, es un ejemplo extraordinario de bobal de alta calidad.

En copa es limpio y vivo; en nariz, fruta roja fresca y toques herbales; en boca, redondo, bebible, fresco, con taninos suaves y un final gastronómico que lo hace perfecto para la mesa. Fácil de beber, muy mineral, que muestra el potencial de la variedad sin maquillajes.

Bodegas Ponce Clos Lojen

Mientras aquí la variedad sigue siendo “de iniciados”, en EEUU y el norte de Europa ya es habitual en locales exigentes. La bobal está entrando en el mapa internacional como variedad de futuro, y cuando la prensa y los catadores lo difundan más, su precio subirá inevitablemente.

El vino de Ponce es una ventana a un estilo fresco, moderno y gastronómico de bobal que pronto será más caro. Llenar la bodega ahora es ser parte de su salto de visibilidad y disfrutar de uno de los mejores vinos por menos de 10 euros del mercado español.

Cuatro Rayas 61 En rama

El dorado en rama de Cuatro Rayas uno de esos vinos que miran a la historia sin perder de vista el presente.

Elaborado con verdejo y palomino fino, criado bajo velo de flory embotellado sin clarificar ni filtrar, ofrece un perfil dorado, limpio y brillante, con aromas de frutos secos, uva pasa, vainilla y tostados, además de una boca seca, salina, compleja y larguísima, casi en clave de amontillado.

Cuatro Rayas 61 En rama

Por menos de 30 euros, hay que probarlo ahora porque es una rareza de producción limitada, con apenas 1000 botellas en la última saca, y porque este tipo de blancos generosos de Rueda todavía están infravalorados frente a lo que cuentan y a lo que pueden llegar a valer.

Attis Brancellao

Nacido en Rías Baixas, este tinto singular una de esas rarezas que recuerdan que en Galicia no todo es blanco.

Elaborado con brancellao, una variedad tinta casi olvidada y hoy en recuperación, procede de parcelas en parrales del valle del Salnés y se ha producido en apenas 300 botellas.

Attis Brancellao

En copa es delicado y fino, con nariz compleja de fruta rosa, matices minerales y una boca redonda, expresiva y marcada por una acidez muy fresca. Muy fácil de beber pero no por ello menos complejo.

Hay que probarlo ahora porque el brancellao está ganando prestigio como tinta atlántica de culto y su escasez, junto a su perfil singular, apunta a una subida de precio clara. Ahora lo encuentras (si te das prisa) por alrededor de 40 euros.

El Grifo Aloque

Lo nuevo de El Grifo recupera una forma de hacer vino profundamente ligada a Lanzarote y a la memoria agrícola de la isla.

Este clarete parte de uvas blancas y tintas fermentadas juntas, procedentes de viñedos coplantados, una práctica tradicional que aquí se reivindica con una edición limitada de solo 1.000 botellas dentro de la línea 'Experiencias de Vendimia'. En copa, promete frescura, ligereza y esa tensión salina tan propia de los vinos volcánicos, pero también una lectura más humana y antigua del paisaje, donde mandan la intuición del agricultor y el saber heredado.

El Grifo Aloque

No solo es una rareza, sino una pieza de patrimonio líquido: una manera de entender el vino canario que estuvo a punto de quedar atrás y que hoy vuelve con una narrativa potentísima.

Cuando un vino combina historia, escasez y territorio de forma tan clara, suele dejar de ser una curiosidad para convertirse en objeto de deseo. Y ahí es cuando el precio deja de mirar al presente. Aloque, por ahora, cuesta 27 euros.