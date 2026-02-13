Abren las candidaturas a 'Brindis Solidario', la iniciativa de Bodegas Protos: 10.000 € para el proyecto ganador

Comienza una nueva convocatoria del Brindis Solidario de Bodegas Protos, que celebra ya su undécima edición. Once años en los que Bodegas Protos ha donado 100.000 € de ayuda para la realización de proyectos solidarios y en los que han participado más de 1.500 iniciativas.

Una acción solidaria que tiene como fin apoyar todas aquellas acciones solidarias de organizaciones no lucrativas que cuenten con interés general y que aporten un beneficio para la sociedad española.

En este sentido, todos los proyectos presentados deben desarrollarse íntegramente en España. Para esta undécima edición, el plazo de presentación de las candidaturas comenzó el 11 de febrero, y finalizará el 15 de abril a las 23:59 horas.

Las propuestas se podrán presentar sólo de forma online a través de www.brindissolidarioprotos.com. El proyecto ganador recibirá una dotación económica de 10.000 euros.

El público será el encargado con sus votaciones de elegir la acción ganadora, desde el 21 de abril hasta el 9 de junio, y se podrá hacer a través de www.brindissolidarioprotos.com.

En la pasada edición, la iniciativa ganadora fue el Proyecto Alpha, una investigación centrada en el estudio clínico y funcional de pacientes pediátricos y adultos afectados por distrofia muscular de cinturas por déficit de sarcoglicanos (LGMD-R3/4/5), una enfermedad rara, neurodegenerativa y sin tratamiento curativo disponible en la actualidad.

Sobre Protos

PROTOS, del griego 'Primero'; es una bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de SER PRIMERO, como una actitud de superación constante en el día a día y en todos los procesos, estando presentes en más de 100 países.

Gracias a su bodega diseñada por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker Sir Richard Rogers, se sitúa una vez más, a la vanguardia en el panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la Ribera del Duero y en la primera a nivel nacional en obtener el certificado de 'marca de excelencia' por Superbrands.

En 2013 fue seleccionada como 'Bodega del año' por la revista estadounidense Wine and Spirits, y en 2022, como una de las 50 bodegas más admiradas del mundo por el prestigioso organismo internacional Drinks International.