Faustino, Mejor Bodega Europea según Wine Enthusiast: "Somos una familia de valientes"

En Rioja Alavesa, el apellido Martínez Zabala es sinónimo de visión y constancia. Al frente del Grupo Familia Martínez Zabala, que integra bodegas como Faustino, Portia o Campillo, Lourdes Martínez Zabala representa la cuarta generación de una saga que ha sabido combinar herencia, innovación y emoción a lo largo de más de 160 años.

Formada en el viñedo y en la empresa familiar, Lourdes dirige junto a su hermana Carmen un grupo que exporta a más de 140 países y que ha convertido el rostro del Rembrandt de Faustino I Gran Reserva en uno de los iconos universales del vino de Rioja.

A comienzos de 2026, el reconocimiento de Wine Enthusiast como Mejor Bodega Europea del Año consagra a Faustino como referente internacional y celebra una trayectoria marcada por la excelencia, la sostenibilidad y el espíritu familiar.

Faustino trabajo en bodega

Desde la arquitectura de Norman Foster en Bodegas Portia hasta el innovador espacio enoturístico Legado de Bodegas Faustino, galardonado con el Best of Wine Tourism Internacional 2026, el grupo liderado por Lourdes reafirma su apuesta por unir cultura, territorio y modernidad, proyectando Rioja al mundo sin perder su raíz.

160 años de historia y valentía

Este reconocimiento de Wine Enthusiast trasciende lo emocional. "El jurado ha reconocido más de 160 años de historia, la trayectoria de nuestra familia, que ha mantenido viva una misma visión durante cuatro generaciones. Hemos unido herencia, innovación y emoción, elevando el nombre de Rioja por todo el mundo", explica Lourdes Martínez Zabala.

Carmen y Lourdes Martínez Zabala

La trayectoria de Faustino combina la paciencia del viñedo con la mirada larga del liderazgo; su vino insignia, Faustino I Gran Reserva (el Gran Reserva de Rioja más vendido del mundo), se ha convertido en símbolo universal de elegancia, autenticidad y coherencia.

Para Lourdes, es un orgullo representar a Rioja y a España en este premio internacional, tan relevante en el mundo del vino y alcanzado por muy pocos: "Faustino es sinónimo de Rioja y de prestigio internacional”. Si hay un vino que resume quiénes son, ese es Faustino I Gran Reserva, un homenaje a la familia que mucha gente no conoce. "Mi padre eligió el nombre de Faustino en honor a su padre, y en la etiqueta aparece un Rembrandt, retrato de un comerciante de linos como lo era mi bisabuelo Eleuterio”, explica.

Viñedo Faustino

“Mi padre y las generaciones anteriores nos enseñaron a valorar el origen, la autenticidad, la excelencia y el esfuerzo de cada persona que hace posible cada botella”, continúa la bodeguera. “Todos compartimos una misma pasión; cada uno fue valiente e innovador en su momento —mi abuelo, mi bisabuelo y mi padre— y eso nos ha llevado hasta hoy: somos una familia de valientes".

Raíces globales en viñedos icónicos

Faustino I, la marca icónica de la bodega, lleva más de 60 años en el mercado: la primera añada fue 1958, comercializada en 1964. Ahora está disponible en 140 países, con fuerte presencia en tiendas Duty Free, aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo.

Faustino ha consolidado su posición en el puesto 15 del ranking de las marcas de vino más admiradas del mundo según Drinks International, donde la bodega lleva ocho años, con una amplia cartera de más de 45 referencias, muchas de diferentes añadas.

Bodegas Faustino

"En Bodegas Faustino miramos siempre al futuro, seguimos avanzando e innovando en todas las áreas y en productos. Un gran ejemplo es el reciente lanzamiento de Faustino I Blanco Gran Reserva de Rioja, un proyecto ambicioso que representa una nueva dimensión en nuestra gama icónica", adelanta Lourdes Martínez Zabala.

Su mayor reto al expandirse a Ribera del Duero y Navarra es encontrar tierra suficiente para plantar o comprar viñedo, que es donde todo empieza. "En cada denominación de origen nos adaptamos a su singularidad, aportando nuestra pasión, el conocimiento en el mundo del vino de las cuatro generaciones, y buscamos siempre elaborar los mejores vinos que esa tierra nos da".

Bodegas Faustino

Martínez Zabala cuenta con 2.200 hectáreas de viñedo entre las distintas denominaciones, lo que les permite destinar parcela a parcela a una variedad y un vino concretos: "Por ejemplo, Portia Summa procede de un viñedo de más de 120 años a 750 metros de altura en el corazón de Ribera del Duero, variedad tempranillo, mientras que Faustino I Gran Reserva Blanco es un chardonnay procedente de La Guardia, en Rioja Alavesa, de nuestro viñedo del monte".

“Para nosotros, el vino es un arte. Nuestras bodegas son sorprendentes arquitectónicamente hablando y a la vez muy funcionales”, destaca. "El equipo de Foster nos dio soluciones arquitectónicas a demandas técnicas: lo óptimo es que la uva entre al depósito por gravedad, sin bombeo. El tejado de Portia es transitable para tractores cargados de uva. El único edificio así, con 14 metros de altura desde la descarga hasta el suelo”.

Bodegas Faustino

Es una construcción asombrosa que emerge en Ribera del Duero junto a la N-1, con exposiciones de pintura contemporánea en las naves de barrica y un restaurante en terraza sobre una preciosa lámina de agua.

Por otra parte, Legado Bodegas Faustino en Oyón es un edificio singular de madera de alerce, pensado exclusivamente para el uso y disfrute del visitante, rodeado de viñedos y olivos: una propuesta única que conecta todos los espacios con la naturaleza, la arquitectura, la cultura y la sostenibilidad.

Legado Bodegas Faustino

Enoturismo premium con mirada femenina

National Geographic destaca la mejor experiencia enoturística del mundo en Rioja Alavesa. Legado de Bodegas Faustino es su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la creación de una experiencia única para el visitante: visitas guiadas, catas verticales, duelos de narices, actividades exclusivas como conciertos.

"Tenemos un wine bar abierto al público todos los días, donde se puede disfrutar de una propuesta gastronómica única, con platillos cuidadosamente seleccionados para maridar con los vinos de la bodega", presume Lourdes.

Wine Bar Faustino

“Tratamos de consolidar Bodegas Faustino como destino imprescindible para amantes del vino, la arquitectura y la gastronomía”, añade. “Además, es un lugar perfecto para acoger eventos corporativos, congresos, reuniones especiales y todo tipo de actividades ad hoc, gracias a sus espacios multidisciplinares, tanto interiores como exteriores, diseñados expresamente para este fin".

La Familia Martínez Zabala tiene cuatro pilares básicos: viñedo, familia, sostenibilidad e innovación. Estos dos últimos son los que a Lourdes y a su hermana les ha tocado empujar con más fuerza: “Vivimos con pasión el vino y el viñedo, presentes no solo en momentos estratégicos, sino también en la parte más operativa, lo que genera un fuerte vínculo con todo el equipo”.

Detalle Legado Bodegas Faustino

Sostenibilidad frente a los cambios

En 2026, el sector afronta cambios climáticos y de consumo. Mientras el calor y la escasez de lluvia dificultan la obtención de frescura y ligereza, el público joven busca vinos más livianos y con menos alcohol. "El cambio climático nos plantea retos, pero también nos invita a ser más creativos, a escuchar más a la naturaleza y a reinventarnos”, advierte Lourdes Martínez Zabala. “La clave está en escuchar lo que nos dice el mercado, sin perder la esencia de nuestros vinos".

Con el auge de la agricultura regenerativa y el enoturismo como pilar económico, Martínez Zaba entiende la innovación como el futuro de la empresa, y la sostenibilidad como el futuro de todos. "A nivel de innovación de productos, lanzamos este año Faustino 10 y Porte Alta, dos vinos de ediciones especiales de nuestra gama Martínez Zabala Gallery, con parcelas y uvas seleccionadas y un método nuevo de elaboración y crianza que consiguen unos vinos soberbios".

Faustino viña

Intentan que todas las prácticas sean sostenibles: menos agua, protección de flora y fauna, viticultura ecológica, uso de energías limpias. Legado Bodegas Faustino es un buen ejemplo. Se trata de un edificio Planet 1.0: las emisiones de carbono se absorben por la cubierta vegetal, consume solo el 20% de la energía que genera (el resto alimenta otras instalaciones), logrando autosuficiencia energética del 100%.

“Queremos seguir atrayendo visitantes a nuestro precioso mundo del vino, para que se apasionen y disfruten de maravillosas experiencias rodeados de viñedos, aromas y sabores que siempre perduran", defiende Lourdes Martínez Zabala. Y para ello, respetar el entorno es la clave. Un legado que no solo se hereda, sino que se cultiva para las próximas generaciones.