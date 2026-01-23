Nueva revolución enológica: un moscatel seco, un airén “naturi” y otros vinos blancos españoles que van a arrasar en 2026

España vive la gran revolución del vino blanco. Aunque los tintos siguen reinando, los blancos crecen sin parar (+1,7% en ventas DO en 2024) gracias a Rueda, Rías Baixas y Valdeorras, que copan el 44,5% del consumo blanco nacional.

El Observatorio del Vino registra 4,1 Mhl de blancos en 2025 frente a 5,7 Mhl de tintos/rosados, pero la tendencia es clara: frescura climática, menor graduación y versatilidad de maridajes y momentos impulsan su subida.

Blancos para la vida real

El público joven (Gen Z y millennials) los adora por su ligereza (12-13% vol.) y versatilidad: perfectos para afterworks, tapeo, brunches y aperitivos mediterráneos o cenas healthy, accesibles en supermercados, que venden tres veces más que hace cinco años, y tendencia en TikTok e Instagram, los vinos blancos viven su mejor momento.

Son los nuevos spritz sin soda, la alternativa fresca al vermú y el aliado perfecto para el 80% de consumidores que busca vinos "bajos en alcohol pero con carácter". Es decir, vinos fáciles de beber pero con estructura y personalidad, que hablen de terruño, de variedad y de historias de vida. Te proponemos unos cuantos para que empieces a llenar la lista de deseos.

Naia Verdejo

Para abrir un viernes de terraceo con amigos. Manzana verde recién mordida, hinojo crujiente y ese toque ahumado de las lías en roble francés que lo hace adictivo. La caliza de La Seca le da una mineralidad única.

En boca es cremoso pero con una acidez eléctrica que pide otra copa. Un verdejo de verdad, serio candidato a blanco del año. Precio: 8,95 euros

Martín Códax Albariño

Para un domingo de percebes en Galicia o un aperitivo marisquero por Madrid: amor a primer sorbo. Cítricos explosivos como lima y piña, salinidad marina que te transporta a Cambados, y seis meses sobre lías que le dan un cuerpo sedoso que abraza el marisco sin eclipsarlo.

Perfecto para sushi, ostras o ese brunch con aguacate que siempre apetece. Fresco, divertido, con un final salino que pide más. El albariño que llevas a cenar con amantes del tinto para callarles la boca. Precio: 13,95 euros

Valdesil Godello Sobre Lías

Piel de mandarina, pera conferencia madura y ese punto mineral que recuerda a Chablis pero con la acidez vibrante de Galicia. Las lías le dan una textura mantequillosa imposible de superar por menos de 20 euros.

Godello de viña vieja que crece en la copa, serio pero muy bebible. Ideal para pescados azules, arroces caldosos o esa lubina a la sal que tan bien te sale. El blanco que convence a quienes dicen "los blancos no evolucionan". Valdeorras en estado puro. Precio: 19,90 euros

Can Sumoi Xarel·lo

Maridaje perfecto: una paella de marisco en la Barceloneta y este xarel·lo de Raventós i Blanc que se elabora tal y como se hacía antaño, sin ningún tipo de adición o corrección, y que recuerda a un assemblage californiano.

Textura untuosa, mineralidad acidez que corta el arroz como un cuchillo caliente y versatilidad total: funciona con carnes blancas, arroces caldosos o incluso sushi vegano.

El vino catalán que desafía a verdejos y albariños con carácter propio. Si buscas un blanco que transmita terroir sin pagar 40 euros, este es. Precio: 13,95 euros

I’m Natural Don’t Panic Blanco

Bodegas Coruña del Conde elabora este cien por cien airén natural que nos pide a gritos perderle el miedo a lo desconocido. Ribera del Duero blanco, despalillado, maceración de 24 h, fermentación alcohólica con levaduras autóctonas en depósito, maloláctica y 5 meses de depósito.

Un blanco naturi, fresco y crujiente, que demuestra que otra Ribera es posible. Fiel al estilo clásico, con cierta complejidad, pero también con las vibraciones y este punto de rusticidad que supone una vinifación más espontánea. Precio: 18,55 euros

Fabio Coullet Villazo

Este moscatel de Alejandría procedente de viñas heroicas en el abrupto Villazo de la Axarquía malagueña, con pendientes del 70%, huele a rosa fresca cortada, melocotón viñero y té ahumado con un fondo mineral de pizarra que corta el aliento.

Cuatro meses en roble francés nuevo le dan sedosidad sin pesadez a este vino seco y vertical (no todos los moscateles son dulces), de boca amplia, chispeante y final eterno, perfecto para boquerones o sardinas, atún rojo, carnes blancas o incluso un chivo al horno. Precio: 18,50 euros

Bat Gara 18 Meses

Olvídate del txakoli escanciado y ácido de los pintxos. Bat Gara es otro rollo: hondarrabi zuri de Lezama (Álava) que fermenta espontáneamente y descansa 18 meses sobre lías en roble francés. Dorado intenso, huele a naranja seca, melocotón maduro y heno de montaña.

En boca es un abrazo licoroso de frutas, manzana asada, con una cremosidad que recuerda a un Borgoña blanco, pero con la frescura atlántica vasca intacta. El txakoli que va a volver locos a los paladares tintófilos. Precio: 29,90 euros