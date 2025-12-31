El icónico vino de Jerez con 100 puntos perfecto para poner el final dulce a la Nochevieja

En las sobremesas navideñas hay vinos capaces de convertir un simple final en un recuerdo imborrable. Este año, ese papel lo interpreta con maestría un icono del Marco de Jerez: Noé Pedro Ximénez VORS, el vino dulce de González Byass que acaba de alcanzar la cima al obtener 100 puntos en la Guía de Vinos Gourmets 2026.

Lograr la máxima calificación en una de las guías más influyentes de España —elaborada tras rigurosas catas a ciegas— sitúa a Noé en una liga reservada solo a vinos excepcionales. Y lo es no solo por su dulzor, sino por la historia, el tiempo y la paciencia que encierra cada copa.

Noé es un Pedro Ximénez Muy Viejo VORS, con una media de 30 años de crianza en botas de roble americano mediante el sistema tradicional de criaderas y solera. Todo comienza en el lagar de Viña Canariera, donde la uva PX se somete al ancestral proceso del ‘soleo’: los racimos se extienden al sol para concentrar azúcares y aromas antes de iniciar su larguísimo viaje en bodega.

El resultado es un vino de color ébano intenso, casi hipnótico, que despliega aromas profundos de higos secos, café, cacao y especias, con una boca muy dulce, sedosa y envolvente, pero equilibrada, sin pesadez. Un vino que no se bebe con prisa: se contempla, se huele y se saborea lentamente.

En Navidad, cuando los postres se multiplican y las mesas se alargan, Noé encuentra su territorio natural. Puede disfrutarse solo, como vino de meditación, o acompañando frutas ácidas como fresas o naranjas, quesos azules o incluso un sencillo trozo de chocolate negro. Más que un maridaje, propone un diálogo pausado, ideal para cerrar una comida festiva con elegancia.

Noé Pedro Ximénez VORS.

El reconocimiento a Noé no llega solo. En la misma edición de la Guía de Vinos Gourmets, Tío Pepe ha sido distinguido como Mejor Generoso, consolidando una vez más el peso de González Byass en la historia y el presente de los vinos de Jerez. Una bodega fundada en 1835 que, seis generaciones después, sigue combinando tradición, innovación y una clara apuesta por la sostenibilidad.

En un mundo acelerado, donde todo parece inmediato, Noé Pedro Ximénez VORS recuerda que algunos placeres necesitan décadas para alcanzar la perfección. Esta Navidad, quien busque un final verdaderamente especial, tiene en Jerez, y en esta copa oscura y brillante, una respuesta contundente: 100 puntos de emoción, memoria y dulzura.