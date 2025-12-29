5 vinos por menos de 15 € con los que quedar como un experto en Nochevieja

Tres, dos, uno... ¡feliz año nuevo! Quedan sólo tres días para revivir este momento mágico y necesitaremos buenos vinos con los que brindar por el 2026.

Sin duda, empezar el año con un vino de calidad significa empezar con buen pie, sobre todo si perteneces al 'club de los cocinillas'.

Pero nadie quiere comenzar enero con la cuenta en números rojos, menos aún después de los gastos excesivos de estas fiestas. Así pues, conviene apretarse el cinturón y apostar por marcas con precios más ajustados, aunque sin renunciar al sabor.

Para ello hablamos con Jorge López Álvarez, conocido en redes como @winehuntermadrid, un madrileño entusiasta del vino que ha logrado crear una comunidad de 16.000 personas apasionadas de este elixir.

Nos cuenta que le gusta recomendar a "gente que no hace muchas botellas y que tiene muy buena calidad siempre", e intenta huir de las etiquetas que se venden en los supermercados (aunque reconoce que también hay algunos que merecen la pena).

A continuación, cinco de sus favoritos a precios que rondan los 10 y 15 euros.

1. Pétalos del Bierzo 2023 (15,95 €)

El vino de entrada de la bodega Descendientes de J. Palacios, pensado para mostrar el carácter fragante y profundo de la Mencía berciana.

En copa se presenta con color rojo picota oscuro, ribete violáceo y buena capa, mientras que la nariz mezcla una gran intensidad de fruta roja y negra, flores (violetas, clavelinas) y un fondo ahumado y balsámico de gran finura.

En boca resulta fresco y aterciopelado, con mucha fruta, buena acidez, tanino pulido y un final persistente que lo hace muy versátil en la mesa.

Es un tinto perfecto para quienes buscan vinos con tensión y perfume, pudiendo acompañar desde un guiso ligero hasta carnes blancas o platos de cocina informal con un punto especiado.

2. La Montesa 2021 (14,96 €)

Elaborado por Palacios Remondo en la Rioja oriental, es un tinto ecológico de Garnacha con un pequeño porcentaje de variedades tradicionales y 12 meses de crianza en barrica de roble.

Las viñas, plantadas en el viñedo La Montesa en las laderas del Monte Yerga, a unos 550 metros de altitud, aportan frescura y una expresión muy mediterránea de hierbas de monte y fruta roja.

En nariz dominan las notas de cerezas y frutos rojos, flores y hierbas aromáticas, con toques de garriga y especias dulces procedentes de la madera bien integrada.

En boca es jugoso, sedoso y sabroso, con taninos finos, recuerdos de bayas rojas y un final largo y ligeramente calcáreo, ideal para asados, arroces de carne, cordero o una buena tabla de embutidos y quesos semicurados.

3. Botani Moscatel Old Vines 2024 (13,35 €)

Un blanco seco de Moscatel de Alejandría procedente de viejas cepas en laderas muy escarpadas de la Axarquía malagueña, sobre suelos de pizarra y cuarzo blanco, lo que le confiere una marcada mineralidad.

A la vista muestra un color pajizo pálido, brillante y limpio; en nariz es muy aromático y expresivo, con notas de manzana fresca, mandarina, fruta blanca y un delicado fondo floral.

En boca se comporta como un blanco seco, frutoso y vibrante, con protagonismo de cítricos (lima, pomelo), buena acidez y un final salino y fresco que invita a seguir bebiendo.

Servido entre 8 y 10 ºC funciona a la perfección con mariscos, pescados a la plancha, cocina asiática suave o simplemente como aperitivo.

4. Viña Sastre Roble 2023 (10,90 €)

El tinto más joven de la bodega Viña Sastre en Ribera del Duero, elaborado íntegramente con Tempranillo procedente de viñedos jóvenes protegidos por masas de pinar.

Pasa unos 6 meses en barricas de roble francés y americano, lo que aporta complejidad sin ocultar el carácter varietal y frutal del vino.

En copa muestra un color cereza intenso con ribetes morados bien cubiertos, mientras que en nariz destacan las frutas silvestres y los frutillos rojos con ligeros toques torrefactos y un apunte mineral.

En boca aparece equilibrado, con ataque suave y frutal, paso fácil y agradable, ideal para parrilladas, carnes a la brasa, tapas contundentes o incluso para ser el “vino de casa” en comidas informales.

5. Remordimiento Tinto 2024 (9,75 €)

Remordimiento Tinto es la cara más austera y profunda de Bodega Cerrón, un vino de pueblo con D.O.P Jumilla que refleja los viñedos mediterráneos de Fuente‑Álamo, cultivados en ecológico y biodinámico.

Las viñas, plantadas en vaso entre 800 y 920 metros sobre suelos de arenas calizas y gravas, dan un tinto fresco y balanceado, con la finura propia de las zonas más frías del entorno.

El coupage gira en torno a la Monastrell con pequeñas aportaciones de otras variedades, fermentando de manera espontánea en ánforas, tinos y barricas usadas antes de una crianza que puede superar los 8 meses en recipientes de gran volumen.

El resultado es un tinto profundo pero accesible, con fruta roja y negra, fondo mineral y tanino serio, perfecto para guisos, platos de caza ligera o carnes a la brasa con un punto de grasa.