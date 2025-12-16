El espumoso que ha sido elegido mejor champán del año y otras exclusivas burbujas para acompañar la Navidad

La Navidad tiene sonido propio.Ese eco que produce el corcho al saltar y las burbujas ascendiendo en la copa, van de la mano de días como los que vienen en los que hay un claro protagonista, el champán.

Este año, además, tiene nombre y apellido. Champagne Gosset ha sido elegido Champán del Año en la última edición de Éclat de Champagne, una exclusiva cata a ciegas celebrada en el Marbella Club que ha reunido a más de cuarenta periodistas y profesionales del mundo del vino. Un veredicto contundente que sitúa a esta histórica Maison en lo más alto del firmamento espumoso.

El champán ganador, elaborado a partir de chardonnay y pinot noir, se impuso a referencias de algunas de las casas más prestigiosas del mundo, dejando en segunda y tercera posición a auténticos iconos como Krug y Ruinart. No es un logro menor: competir y vencer en una cata a ciegas entre grandes maisons confirma no solo la excelencia del vino, sino también su capacidad para emocionar sin el peso de la etiqueta.

Gosset champagne.

Este reconocimiento llega en un momento clave para la firma, reforzado por la alianza entre Marqués de Murrieta y Champagne Gosset, dos nombres pioneros en la historia del vino europeo.

La bodega riojana distribuye en exclusiva los champanes de Gosset en España, una colaboración considerada ya como una de las más relevantes del sector. Como colofón, el champán vencedor se convierte en referencia en dos templos del lujo y la gastronomía como son los hoteles Marbella Club y Puente Romano.

Burbujas vestidas de fiesta

Junto a este campeón indiscutible, otras grandes casas han desplegado todo su savoir-faire para seducir durante las fiestas. Por su parte, Moët & Chandon invita a celebrar la Navidad bajo el signo del rojo, color que simboliza el amor, la conexión y la celebración.

Todo al rojo con Moët & Chandon.

Fiel a su espíritu festivo desde 1743, la Maison presenta dos ediciones limitadas pensadas para crear recuerdos compartidos: Moët & Chandon Brut Impérial (44,95 €) y Moët & Chandon Impérial Rosé (58,55 €).

Ambos se presentan con un diseño vibrante y elegante, disponibles en unidades limitadas en los centros de El Club del Gourmet y en su tienda online, y pensados para iluminar cualquier mesa navideña.

Más exclusiva aún es la propuesta de Champagne Bollinger, que se alía con la reconocida florista Sally Hambleton para celebrar la Navidad con estilo. La protagonista es Bollinger B16, una cuvée procedente de la cosecha 2016, elaborada con 73% Pinot Noir y 27% Chardonnay de parcelas tardías de la Montagne de Reims.

Bollinger B16 y Sally Hambleton, un match con mucho gusto.

El pack, una auténtica pieza de colección, se presenta en un estuche de terciopelo blanco que guarda la botella junto a una sofisticada corona navideña creada por Hambleton, con verdes variados, frutos rojos y una lazada de terciopelo burdeos. Este pack edición limitada se vende por 295€ en Sally Hambleton, pero la Maison también ofrece su champagne Bollinger B16 por 175 €.

Este año, Veuve Clicquot ha reinventado el arte de regalar con el Puffy Holder, un estuche isotérmico de estética urbana y espíritu contemporáneo que va mucho más allá del packaging.

Veuve Clicquot se abriga este invierno.

Fabricado con materiales reciclados y pensado para ser reutilizado, refleja el optimismo y el art de vivre francés de la Maison. Incorpora dos bolsillos funcionales y está disponible por 55,95 € en los espacios Club del Gourmet de El Corte Inglés y en su tienda online.

Como guiño definitivo a la personalización, Veuve Clicquot ofrece hasta el 31 de diciembre un servicio exclusivo para grabar las iniciales en el asa del estuche en el Club del Gourmet de Pozuelo de Alarcón, convirtiendo cada pieza en un recuerdo único.