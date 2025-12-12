Un dorado con solera, el champán de Murakami y otros vinos que solo aparecen en Navidad (y desaparecen como el turrón)

Dicen que en Navidad todo puede pasar, y en el mundo del vino eso se traduce en algo muy concreto: aparecen botellas que no verás el resto del año. Ediciones limitadas que desaparecen en un suspiro, packs que parecen inventados por el mismísimo Papá Noel y rarezas de autor que los coleccionistas rastrean como si fueran trufas blancas.

Diciembre es el mejor mes para dejarse tentar. Hay bodegas que solo en esta época del año descorchan sus experimentos más personales, tiendas que lanzan sets imposibles de repetir y productores pequeños que ofrecen joyas pensadas para unos pocos afortunados.

Nosotros hemos rastreado las más curiosas, caprichosas y codiciadas para que puedas presumir de brindis con botellas que probablemente no volverás a catar jamás.

Diez Siglos 1985, el dorado que volvió del sol

Hay vinos que cuentan historias, y luego está 1985, la joya de Diez Siglos que rescata un tesoro olvidado: el vino de solera de Serrada. Solo 900 botellas que nacen del tiempo, del sol y de la memoria.

Diez Siglos 1985

Con uvas verdejo maduradas en damajuanas bajo el cielo de Rueda, este blanco dorado rinde homenaje a la tradición con un guiño contemporáneo. En copa, brilla como un reloj antiguo al sol, con notas de miel, frutos secos y emoción contenida. 1985 no es solo un vino, es una cápsula de historia embotellada. Precio: 52 euros

Faustino personalizado: el vino que lleva tu nombre

Olvídate del clásico “vino para regalar”. Faustino le pone nombre propio a tu detalle navideño. Su Faustino V Reserva Personalizado convierte una botella de Rioja en un detalle con alma. Puedes poner el nombre de quien quieras en la etiqueta y subir el nivel del brindis instantáneamente.

Faustino Personalizado

Detrás del gesto hay un vino redondo, con ese perfil clásico de Faustino que mezcla elegancia, tostados y fruta madura. Es el tipo de regalo que no se queda en la estantería: se descorcha, se disfruta y se recuerda, porque no hay dos botellas exactamente iguales. Precio: 67 euros

Dom Pérignon x Takashi Murakami: champán en clave pop-art

Esta colaboración es un encuentro tan pop como espiritual que convierte cada botella en una pequeña obra de arte líquida. El artista japonés, padre del universo Superflat, viste los Dom Pérignon Vintage 2015 y Rosé Vintage 2010 con sus icónicas flores sonrientes, desplegando un jardín de color sobre el negro minimalista de la Maison.

Dom Pérignon x Takashi Murakami Edición Limitada End of Year

Champán elevado a arte contemporáneo: exuberante, vibrante y profundamente simbólico. La colaboración incluye incluso una Uber piece, una esfera escultural que oculta un jardín luminoso con Jeroboams de Rosé 2008, destinada a coleccionistas y soñadores.

En copa, el resultado sigue siendo pura emoción: equilibrio, textura y precisión táctil. Dom Pérignon y Murakami se encuentran en un punto perfecto entre tradición y delirio creativo, reafirmando que la verdadera creación, como las burbujas, nunca deja de ascender. Precio: 270 euros

Habla x Trapa: vino y chocolate en modo navideño

Si hay un combo que nunca falla en Navidad es el de vino y chocolate, y el pack especial de Bodegas Habla y Chocolates Trapa viene a confirmarlo con bastante estilo.

Incluye una botella de Habla del Silencio, uno de los tintos más reconocidos de Extremadura, y una caja de bombones Sublimes de Trapa con tres variedades pensadas para ir del sorbo al bocado sin perder el hilo.

Habla x Trapa

Presentado en una caja atractiva y elegante, es el regalo gourmet que te salva cualquier amigo invisible, cena en casa de los suegros o “autorregalo” bien merecido: fácil de llevar, resultón y con muchas papeletas para no llegar intacto a Año Nuevo. Precio: 19,95 euros

Juvé & Camps Reserva de la Familia V36: tiempo embotellado

Hay vinos que se beben y otros que se contemplan antes de descorcharse. Reserva de la Familia V36 pertenece a esta segunda categoría: una joya enológica que celebra los 50 años del icónico Brut Nature de Juvé & Camps.

Con solo 1.297 botellas elaboradas a partir de la añada 2009 y 15 años de crianza en sus cavas de Sant Sadurní d’Anoia, este espumoso rinde homenaje al silencio, la espera y la perfección sin artificios. Su burbuja es delicada, los aromas tostados y su textura, pura seda.

Reserva de la Familia V36

En boca, equilibrio y profundidad se funden en una elegancia serena que parece desafiar al tiempo. Presentado en un estuche de colección y vendido solo bajo demanda, V36 demuestra que en el Penedès todavía hay lugar para los milagros líquidos. Precio: 176 euros

Montecillo x ACTOS: un brindis por la artesanía riojana

Esta Navidad, Montecillo y la firma de diseño artesanal ACTOS firman una colaboración tan bella como deliciosa. El resultado es un pack edición limitada que une una botella de Montecillo Edición Limitada 2019 con un posabotellas y cuatro posacopas creados a mano e inspirados en la historia centenaria de la bodega.

Bodegas Montecillo x ACTOS

El vino, un rioja profundo y equilibrado de tempranillo y graciano, se viste de diseño con piezas de cerámica únicas, moldeadas con la misma paciencia con la que el vino madura en barrica. Un regalo pensado para quienes entienden que el arte también se sirve en copa. Precio: 140 euros

Panettones con pedigrí (y copa de por medio)

La fiebre por los panettones gourmet también contagia al vino. Este año, el Izadittone vuelve a hacer su entrada triunfal (esa colaboración deliciosa entre Bodegas Izadi y Loison), marcando el inicio oficial del modo navideño para muchos winelovers. Un dulce único en su especie, elaborado a base de crema de orujo de las propias uvas de la bodega y de la masa única de la pastelería veneciana. Precio: 34,90 euros

Pannetone Virtus

Pero hay una tentación nueva en el horizonte: Virtus se suma a la ola con un lanzamiento tan exclusivo como instagrameable. La bodega de Íñigo López de la Osa, en plena Ribera del Duero, presenta un pack especial que incluye Virtus 2019, un panettone artesanal y una visita para dos personas a la finca de Peñafiel, donde se gestan sus vinos elegantes y precisos.

Detrás del envoltorio navideño hay un guiño gourmet y una invitación a descubrir la historia de una familia que ha unido dos pasiones, los caballos y el vino, en una misma copa. Una experiencia redonda que combina burbujas de ilusión, migas dulces y un brindis con denominación de origen. Precio: 120 euros.