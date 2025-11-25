El único Ribera del Duero que está entre los mejores del mundo: un tinto de la bodega más visitada de Castilla y León

La reconocida revista estadounidense Wine Spectator ha situado a Carroa 2021, de Bodegas Protos, entre los Top 100 vinos del planeta, otorgándole una calificación de 94 puntos. Esta lista se confecciona tras catar a ciegas, a lo largo de 2025, más de 10.200 vinos nuevos procedentes de distintos países.

Con 5.500 referencias que superan los 90 puntos, 725 zonas vitivinícolas evaluadas y 2.718 bodegas analizadas, Carroa 2021 de Protos destaca como uno de los exclusivos ocho vinos españoles incluidos en el ranking y el único representante de la DO Ribera del Duero.

Según Wine Spectator, Carroa 2021 es "un tinto elegante y fluido, con taninos finos y una textura sedosa que envuelve el paladar".

"Sobresalen sus notas de fruta negra madura, acompañadas por delicados toques de anís, hierbas de montaña, café y comino tostado, culminando en un final largo y cremoso. Un vino con estructura y carácter, listo para disfrutar ya y con potencial de evolución hasta 2040", añaden.

Carroa 2021 es un vino singular que rinde tributo al legado vitivinícola de Roa y su entorno, con especial atención al papel decisivo de Anguix en la recuperación del viñedo en la Ribera del Duero tras la filoxera.

Su elaboración combina técnicas tradicionales e innovación: un tercio del vino realiza la fermentación maloláctica en barricas de roble francés, aportando profundidad y estructura. Después, permanece 16 meses en barrica y se afina en tinas de 12.500 litros durante otros 8 meses.

El matiz diferenciador procede de los huevos de hormigón, donde una pequeña parte del vino envejece sobre sus lías, obtenidas de una levadura autóctona seleccionada en los propios viñedos de Protos. Este proceso permite un movimiento natural de las lías que, durante seis meses, añade volumen, mineralidad y una textura sedosa.

Protos, "Primero" en griego, es una bodega pionera que desde 1927 se mantiene fiel a su filosofía de "ser primero", como actitud de mejora constante en cada etapa, estando presente hoy en más de 100 países.

Gracias a su icónica bodega, diseñada por el prestigioso arquitecto y ganador del Premio Pritzker Sir Richard Rogers, la firma vuelve a situarse a la vanguardia del sector vitivinícola y del enoturismo, siendo la bodega más visitada de la Ribera del Duero y la primera del país en obtener la certificación de "marca de excelencia" de Superbrands.

En 2013 fue reconocida como "Bodega del año" por la revista estadounidense Wine and Spirits, y desde 2022 figura entre las 50 bodegas más admiradas del mundo según la entidad Drinks International.