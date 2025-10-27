El vino tinto de Toledo que figura en la última película de Leonardo Di Caprio

En una de las escenas más contenidas y emocionales de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio levanta una copa de vino.

El gesto, aparentemente cotidiano, se convierte en un símbolo de introspección y vulnerabilidad. Pero lo que pocos espectadores saben es que ese vino, de color rubí intenso y alma castellana, proviene de los campos toledanos. Se llama Los Conejos Malditos, y detrás de su nombre se esconde una historia tan singular como su sabor.

El vino nace en Bodegas Más Que Vinos, un proyecto fundado en 1999 por tres enólogos, Margarita Madrigal, Alexandra Schmedes y Gonzalo Rodríguez, que decidieron recuperar el alma del viñedo manchego desde su enclave en Cabañas de Yepes (Toledo), a 750 metros de altitud, en pleno corazón de la Meseta de Ocaña.

Allí, entre suelos calizos y brisas secas, la naturaleza dicta sus propias reglas. Y, en este caso, los conejos son parte esencial de la historia.

“Son ellos quienes eligen las mejores uvas —explica con ironía la bodega—, obligándonos a trabajar con rendimientos bajísimos.” De esa convivencia, a veces conflictiva, entre fauna y viña nació el nombre “Los Conejos Malditos”, convertido hoy en marca y en emblema.

Para su etiqueta, contaron con el ilustrador estadounidense Dustin Harbin, autor de una caricatura icónica que combina humor y rebeldía, la misma que define el espíritu del vino.

El alma del Tempranillo manchego

El tinto Los Conejos Malditos es un Tempranillo vibrante y expresivo, elaborado con fermentación carbónica ,una técnica tradicional que realza los aromas frutales—. En copa, despliega notas de cereza negra, violetas y un sutil toque mineral. En boca, se presenta jugoso, equilibrado, con un carácter joven y desenfadado que seduce tanto a los expertos como al público más curioso.

Pero detrás del glamour cinematográfico, el vino mantiene un compromiso firme con la tierra. Más Que Vinos practica una viticultura orgánica y sostenible, sin herbicidas ni tratamientos agresivos.

En 2022, la bodega recibió la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP), que avala su esfuerzo por minimizar el impacto ambiental. En su filosofía, tradición y modernidad no son opuestos, sino aliados: tinajas de arcilla, ánforas de cemento y mínima intervención técnica para preservar la pureza del fruto.

Vino tinto Los Conejos Malditos.

Que un vino de Toledo aparezca junto a Leonardo DiCaprio en una superproducción de Hollywood podría parecer un golpe de suerte. Pero lo cierto es que Los Conejos Malditos lleva años conquistando mesas en Estados Unidos, país donde su estilo fresco y su estética irreverente han encontrado un público entusiasta. Su presencia en Una batalla tras otra es, más que una casualidad, un reconocimiento a su carácter universal.

La escena de DiCaprio brinda visibilidad a un vino y celebra una forma de entender la viticultura desde la autenticidad y Más Que Vinos demuestra que el respeto por la tierra puede ser, además, un motor creativo.

Porque, como en el cine, los mejores guiones nacen de los conflictos: y en este caso, los protagonistas —los conejos, las viñas y el tiempo— llevan años escribiendo una historia que hoy saborea el mundo entero.