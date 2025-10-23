El vino que nace en uno de los pueblos con más bodegas subterráneas de España y tiene un mercado desde 1465

La bodega más antigua de Ribera del Duero tiene vino nuevo. Protos ha presentado recientemente Carroa 2021, un tinto que rinde homenaje al génesis de esta Denominación de Origen.

Fundada en 1927 en Peñafiel (Valladolid) por 11 viticultores, su nombre proviene del griego protos, que significa "primero", ya que fue la primera bodega que se estableció en la zona.

El edificio fue diseñado por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker Sir Richard Rogers, lo que ha situado a Protos nuevamente en la vanguardia del panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la región.

Correa 2021, un abrazo a los orígenes

Como señalábamos, el nuevo tinto de Protos honra los orígenes de Ribera del Duero, así como el papel fundamental de la localidad de Anguix (Burgos) en la reconstrucción del viñedo de la D.O. tras la filoxera.

"Los caminos de la Ribera del Duero entrelazan pueblos, personas e historias, y han sido testigos de siglos de agricultura y cultura vitivinícola; tras las paredes mateadas de la botella de Carroa, se guarda un tributo a la historia de estos paisajes", explican desde la bodega.

Carroa significa Camino a Roa y Roa de Duero es el pueblo de Burgos donde se ubica la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, de ahí su importancia.

Además, el municipio acumula una tradición vitivinícola de más de 2500 años y es uno de los lugares con más bodegas subterráneas de España.

El vino Correa 2021.

Carroa 2021 puede definirse como un vino elegante, complejo, sugerente, aterciopelado y fresco que es ideal para acompañar carnes rojas, embutidos, caza, guisos y quesos semicurados. Se recomienda servir a unos 15-18 grados.

Destacan aromas de fruta negra y roja de excelente maduración y complejidad aromática con sutiles notas de vainilla, coco, especias, cedro y finos tostados.

Está elaborado con Tinto Fino de viñedos de la provincia de Burgos cultivados en las laderas y en microclimas que capturan el carácter único y celebran la diversidad de altitudes, suelos y tradiciones.

Vendimia manual, con elaboración cuidadosa y realizando la fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble francés.

Ha pasado un mínimo de 16 meses en barricas de roble francés y posteriormente, 8 meses más en tinas de roble francés de 12.500 litros y un toque final en huevos de hormigón que permite mantener la frescura de la fruta extraída de la uva durante toda la crianza.