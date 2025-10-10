La mejor bodega del mundo para hacer turismo: diseñada por un arquitecto internacional y con un paisaje único

La Rioja Alavesa vuelve a estar de celebración y no es únicamente por su vendimia, sino por un nuevo reconocimiento que acaba de recibir una de sus bodegas más exclusivas.

Se trata de una joya arquitectónica que ha logrado unir tradición, sostenibilidad y emoción bajo un mismo techo de tierra y luz desde el corazón de Oyón.

Legado Bodegas Faustino, diseñado por el prestigioso estudio Foster & Partners, acaba de ser reconocido con el premio Best Of Wine Tourism 2025 en la categoría Arquitectura, Parques y Jardines, uno de los galardones más codiciados del mundo del enoturismo.

El galardón, entregado el 8 de octubre en Bodegas Bilbaínas (Haro), en el marco de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (Great Wine Capitals), consagra este proyecto como un nuevo icono de la Rioja contemporánea, donde la historia vinícola de más de 160 años de la Familia Martínez Zabala se fusiona con la vanguardia y la conciencia ecológica del siglo XXI.

El diálogo entre tierra y vino

Foster & Partners, el estudio británico liderado por el arquitecto Norman Foster, ha concebido Planeta 1.0, un edificio que se integra en el paisaje como si siempre hubiera estado allí.

Su cubierta vegetal, que absorbe el carbono generado por el propio proceso constructivo, convierte a la bodega en un organismo vivo, respirante, que se mimetiza con los viñedos que la rodean.

Pero no es solo un logro estético, Legado Bodegas Faustino es también un prodigio técnico. Se trata de un edificio “energy plus”, capaz de generar más energía de la que consume. El excedente abastece al resto del complejo, logrando la autosuficiencia energética total.

Este compromiso con la sostenibilidad convierte a Faustino no solo en una referencia enológica, sino también en un modelo de arquitectura responsable.

Una experiencia para los cinco sentidos

Más allá de su imponente silueta y sus credenciales ecológicas, Legado Bodegas Faustino ha sido concebido como un destino enoturístico integral. El visitante puede adentrarse en un recorrido que une el arte de la arquitectura con el arte del vino.

Las visitas guiadas permiten descubrir los secretos del proceso de elaboración, mientras que las catas verticales y duelos de narices desafían al paladar más experto. Los más curiosos pueden detenerse en el wine-bar, abierto todos los días sin necesidad de reserva, para disfrutar de una copa al atardecer con vistas a los viñedos.

Y para completar la experiencia, la bodega ha confiado su propuesta gastronómica al equipo de Mahercooks, quienes han diseñado una carta de pequeños platos pensados para el maridaje perfecto con los vinos Faustino. Cocina de raíz, producto local y creatividad contemporánea en un mismo bocado.

La sala de barricas donde envejecen grandes blancos riojanos.

El legado continúa

“Legado Bodegas Faustino no es solo una bodega, es un manifiesto”, afirman desde la familia Martínez Zabala. Y no es una exageración. Tras el éxito obtenido en 2024 con Bodegas Campillo, premiada en la categoría de Arte y Cultura, este nuevo reconocimiento confirma que la familia ha sabido reinterpretar su herencia con visión de futuro.

El proyecto también se presenta como un espacio abierto y versátil, ideal para acoger eventos corporativos, conciertos o encuentros gastronómicos, convirtiéndose en un centro cultural del vino que trasciende la mera producción.

Legado Bodegas Faustino encarna la nueva sensibilidad de Rioja: una región que honra su historia pero mira hacia el futuro con elegancia, sostenibilidad y arte. Norman Foster ha logrado lo que pocos arquitectos consiguen: que la arquitectura no eclipse al vino, sino que lo potencie, que el visitante no solo contemple el paisaje, sino que lo sienta.