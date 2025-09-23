Los vinos españoles que triunfan en Nueva York y puedes comprar en tu supermercado por 20 euros

Nueva York ha reconocido la labor vinícola española. La Cámara de Comercio España-EEUU ha entregado sus primeros premios a la 'Excelencia Gastronómica' y en ellos ha obsequiado a una bodega que acumula 57 años de presencia en Estados Unidos.

Se trata de Sierra Cantabria, de la familia Euguren en La Rioja. Ofrecen tintos y blancos de variedades principalmente tempranillo, pero también garnacha, viura y otras, los cuales destacan por su elegancia y complejidad.

Sus directivos, Marcos y Mikel Eguren (cuarta y quinta generación de los fundadores) han subrayado la "exigencia" que demanda un mercado como el estadounidense, donde la competencia es constante con prácticamente todos los vinos del mundo.

Los orígenes de la bodega se remontan a 1957, aunque la familia Eguren cultiva viñedos desde 1870. Está ubicada en San Vicente de la Sonsierra, con viñedos de entre 35 y 70 años de antigüedad.

Los Eguren mantienen una filosofía de respeto por el terruño, empleando técnicas tradicionales y sostenibles para garantizar la máxima calidad en cada botella.

Entre los vinos icónicos de la casa destacan Amancio, Sierra Cantabria Cuvée, Sierra Cantabria Organza, Sierra Cantabria Colección Privada y Finca El Bosque.

Estos vinos provienen de una meticulosa selección de racimos y de una vendimia manual, seguida de elaboraciones tradicionales, como el despalillado manual y la fermentación controlada en depósitos o barricas.

La bodega se beneficia de la influencia climática de la Sierra de Cantabria y del río Ebro, lo que favorece un microclima óptimo para el cultivo de la vid.

Los suelos se caracterizan por su composición arcillo-calcárea, baja materia orgánica y excelentes condiciones de drenaje, esenciales para la calidad de los vinos de la región.

Preocupación por los aranceles

Marcos Eguren ha reconocido que la aplicación de aranceles estadounidenses a las bebidas alcohólicas europeas les preocupa "mucho" porque implica "no saber nunca dónde estás ni qué esperar".

No obstante, aseguró que comprende que el público norteamericano los apoye porque los interpreta de manera "nacionalista", aunque espera que sea un problema "pasajero" que se supere con el tiempo.

Su sobrino Mikel añadió que su bodega, como otras del gremio, aplicaron medidas preventivas para hacer frente a esos aranceles, como acelerar ventas durante el primer semestre y propiciar el almacenamiento de botellas antes de que los aranceles entrasen en vigor el pasado 7 de agosto.