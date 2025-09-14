Este es el mejor vino tinto de España: un crianza riojano con más de cincuenta años de historia

LAN Reserva, el tinto que nace de la bodega riojana con más de cincuenta años de historia a sus espaldas, acaba de ser reconocido como el Mejor Tinto con Crianza de España por la prestigiosa Guía Vinos Gourmets en su 41ª edición.

Un galardón que no solo premia la calidad de una etiqueta concreta, sino también la fidelidad a un origen: la tierra riojana, sus viñedos y un modo de hacer que ha sabido evolucionar sin perder autenticidad.

LAN Reserva nace en viñedos seleccionados de Rioja Alta y Alavesa, con cepas que superan los 25 años de antigüedad. La composición de este vino es un homenaje a la uva reina de la región, el Tempranillo (92%), que se acompaña de un toque de Mazuelo (8%), aportando frescura y estructura.

El proceso de elaboración es meticuloso: fermentación en depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada —para no superar los 28 ºC y preservar la riqueza aromática de la uva—, seguido de una maceración de tres semanas con frecuentes remontados para extraer color y complejidad.

La crianza es una seña de identidad: 18 meses en barricas mixtas de roble francés y americano y otros 21 meses en botella en las bodegas de LAN, donde el silencio y las condiciones de conservación perfectas moldean su carácter final.

LAN Reserva.

El resultado es un tinto de color picota madura brillante, con una nariz intensa y compleja. En su abanico aromático conviven la fruta roja madura con delicadas notas florales —almendro, retama— y un fondo especiado con recuerdos de canela y balsámicos.

En boca, la entrada es aterciopelada, suave y elegante, con esa delicadeza que invita a seguir disfrutando copa tras copa. Su versatilidad gastronómica lo convierte en un compañero ideal para carnes de caza, cordero asado, guisos tradicionales y cocidos, aunque también sabe brillar junto a platos más contemporáneos.

Un crianza de raíces profundas

El premio otorgado por la Guía Vinos Gourmets, considerado uno de los más influyentes del sector, tiene un valor especial: no solo refleja la opinión de expertos, sino también la de miles de lectores y aficionados que votan cada año. En esta ocasión, el LAN Reserva se ha impuesto en la categoría de Mejor Tinto con Crianza, confirmando su lugar entre los grandes vinos españoles.

La bodega, fundada en 1972 y hoy parte del grupo portugués Sogrape, mantiene como directora técnica a María Barúa, quien ha liderado la renovación de la imagen de LAN sin renunciar a la esencia que la convirtió en un referente.

Con un precio de 10€, LAN Reserva no es un vino para guardar en espera de una ocasión especial que nunca llega. Su propuesta es clara: abrirlo, compartirlo y disfrutarlo. Esa es quizá la clave de su éxito y la razón por la que, medio siglo después, sigue emocionando tanto a expertos como a aficionados.