Este es el mejor vino blanco de Ribera del Duero en la Guía Peñín 2025

En la Ribera del Duero, hablar de blancos era hasta hace poco casi una herejía. Sin embargo, Fernando Ortiz no dudó en recuperar variedades autóctonas como el albillo mayor y el pirulés, apostando por elaboraciones meticulosas, con envejecimiento en barrica, que respetan la identidad del terruño sin renunciar a la máxima expresión aromática y gustativa.

Este año la bodega ha alcanzado un hito histórico para la denominación: el reconocimiento al mejor vino blanco de Ribera del Duero en la edición 2025 de la Guía Peñín. Nada menos que 98 puntos, la mayor puntuación jamás otorgada a un blanco de la denominación.

Este galardón no solo consagra a la bodega de Aranda de Duero como pionera en la elaboración de blancos de máxima calidad, sino que inaugura una nueva era en la región, tradicionalmente ligada al tempranillo y las largas guardas.

Elaborado a partir de una selección minuciosa de racimos y bajo el influjo de prácticas sostenibles, Territorio Luthier Blanco de Guarda Reserva 2022 encarna la nueva ola de blancos de guarda españoles que están conquistando los paladares más exigentes.

Detrás de cada botella de este vino hay un trabajo incansable en el viñedo y la bodega, una filosofía basada en la autenticidad y la excelencia, y una visión audaz capaz de abrir nuevos caminos en un territorio donde la tradición pesaba más que la innovación.

Fachada bodega Territorio Luthier

Los catadores de la Guía Peñín han destacado su complejidad, frescura y capacidad de guarda, situando a Territorio Luthier en la vanguardia de los grandes vinos españoles y concediéndole una proyección internacional inédita en la Ribera del Duero.

Pero más allá de los galardones, Territorio Luthier Blanco de Guarda Reserva 2022 representa la valentía de mirar más allá de lo establecido. La promesa de una nueva Ribera.

La combinación de técnicas tradicionales, el uso de barricas de roble español Quercus Pyrenaica, y una apuesta decidida por las variedades autóctonas convierten a este blanco en la mejor expresión de la audacia y del saber hacer que define el futuro del vino en nuestro país.

Cinco vinos entre los mejores de España

El logro de este blanco no viene solo. En la edición 2025 de la Guía Peñín, Territorio Luthier se ha coronado como la bodega con mayor número de vinos por encima de los 95 puntos en Ribera del Duero: cinco referencias de las once presentadas han superado esta barrera de excelencia.

Entre ellas, destacan también Luthier Compás CVC 1 (96 puntos), Luthier Gran Reserva 2016 (96 puntos) e Hispania Clarete Gran Reserva 2021 (96 puntos), demostrando la versatilidad y coherencia del proyecto.

Territorio Luthier es además la única bodega de España que cuenta con claretes, blancos y tintos por encima de los 96 puntos en la Guía Peñín, un récord histórico que confirma su papel como líder nacional y promotor de la diversidad estilística dentro de la Ribera del Duero.

Las puertas de esta joven bodega están abiertas en Aranda de Duero para quienes deseen vivir la experiencia de una nueva generación de grandes vinos. Elaboraciones artesanales que se esfuerzan por devolver a la Ribera del Duero la elegancia y frescura de los grandes clásicos.