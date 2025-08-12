Los mejores vinos para tomar en casa este verano: accesibles y versátiles para disfrutar sin complicaciones

Pasar las vacaciones en la ciudad puede ser un castigo, pero si tenemos a mano vinos fáciles de beber, refrescantes y con carácter que no requieran grandes preparativos o inversiones, la cosa mejora.

Te proponemos 7 vinos españoles seleccionados por su excelente relación calidad-precio, ideales para disfrutar solo o en compañía este verano. Enciende el aire acondicionado y prepárate para viajar a diferentes regiones de vino desde la copa.

Gímaro Camiño Real

Este tinto gallego destaca por su frescura y intensidad frutal, con notas de frutas rojas y un cuerpo ligero que lo hace muy fácil de beber. Su bajo grado alcohólico permite disfrutarlo también ligeramente frío, ideal para el verano en la ciudad.

Proveniente de viñas en terrazas en el corazón de la Ribeira Sacra, su mineralidad y sutileza lo convierten en una opción versátil para acompañar tanto tapas como carnes o arroces sin complicaciones. Una joya accesible que refleja la esencia atlántica de Galicia en la copa. Precio: 14,80 euros

Viña Zorzal Graciano

Viña Zorzal cultiva en Navarra esta graciano fresca y balsámica, que convence por su ligereza y notas herbáceas. Equilibrio y frescura en un vino perfecto para comidas informales y tapeo estival.

Su personalidad amable y poco alcohólica, junto a un perfil aromático que mezcla fruta roja y toques especiados, lo convierten en un vino de gran versatilidad para el verano. La alternativa perfecta para quienes prefieren tintos vibrantes y poco pesados. Precio: 8,25 euros

Naranjas Azules

Este rosado elaborado con garnacha en una pequeña bodega de Gredos es suave, ligero y muy fresco, excelente para sobrellevar las altas temperaturas. Con notas frutales y un perfil aromático que invita a una segunda y una tercera copa, es perfecto para acompañar comidas informales o para disfrutar solo.

Su precio accesible y su calidad hacen de Naranjas Azules la mejor opción si buscas un rosado veraniego con identidad y sabor auténtico elaborado en Madrid. Precio: 9,20 euros

Goliardo Tinto de Mar

Un vino atlántico diferente elaborado con variedades autóctonas de Rías Baixas, que destaca por su frescura, mineralidad y ligereza. Con una acidez equilibrada y un final ligeramente salino, refleja el terroir galaico en un tinto joven hecho para disfrutarse fresco en verano.

Su grado alcohólico contenido y fruta vibrante hacen que sea un vino muy fácil de combinar con pescados, mariscos o arroces. Si quieres algo poco convencional, fuera de las grandes marcas, elegante y moderno, este es tu vino. Precio: 16,90 euros

Finca Valonga Teresa Brut

Un espumoso fresco y elegante elaborado con uva chardonnay procedente de viñedos propios en La Menuza, Aragón. Siguiendo el método tradicional, tiene una crianza mínima de 11 meses en botella que le aporta una burbuja fina y persistente y unas pinceladas aromáticas y gustativas características.

Con aromas frutales intensos y recuerdos a manzana, este espumoso sabroso, vibrante y equilibrado, apto para veganos, se va a convertir en tu adicción estival. Precio: 10 euros

Campestral Clarete

Con un equilibrio perfecto entre frescura y tradición, este clarete de la Sierra de Cádiz, elaborado de manera artesanal a partir de palomino y petit verdot criadas sobre lías durante 8 meses, es el puro reflejo de la autenticidad del terruño en el que nace.

Un vino que aúna la frescura de un blanco y el cuerpo de un tinto para dar lugar a una experiencia versátil y libre de prejuicios. Precio: 10,40 euros

Monte La Reina Desafiante

Un verdejo fresco y vibrante, elaborado en la D.O. Toro mediante un innovador proceso de fermentación sobre lías que aporta complejidad y una textura untuosa en boca.

Con aromas intensos a heno, hinojo, lima y piña, y un final ligeramente amargoso de lo más refrescante, este blanco de acidez equilibrada es ideal para acompañar pescados, mariscos y arroces, y plantarle cara al verano en la ciudad. Precio: 8 euros