La revolución del verano: 7 vinos refrescantes para celebrar al aire libre sin prejuicios

Atrás quedaron los días en que el vino era solo para cenas formales y paladares entendidos. Hoy, la tendencia de los vinos refrescantes, twists y spritz con base de vino, revoluciona la experiencia de brindar, llevando sabor y ligereza a las terrazas.

El consumo de este tipo de bebidas crece, impulsado por consumidores jóvenes y la preferencia por experiencias sencillas, relajadas y sabrosas.

Menos alcohol, más frescura y una diversidad de sabores que invitan a romper las reglas y disfrutar sin etiquetas. Estas opciones desenfadadas conquistan a quienes buscan celebrar al aire libre sin prejuicios.

Croft Twist

Una deliciosa reinvención del aperitivo clásico, con el sello de calidad de González Byass. Desde el primer sorbo, sorprende su burbujeante frescura y notas sutiles de flor de saúco, manzana verde y un toque cítrico que despierta el paladar, al estilo inglés. Ligero y de baja graduación alcohólica, es la alternativa perfecta para refrescar cualquier tarde sin preocuparse por excesos.

Elegante y fácil de beber, logra ese equilibrio tan buscado entre lo sofisticado y lo desenfadado. Ideal para amantes de los vinos de Jerez que buscan algo diferente, Croft Twist invita a brindar y disfrutar relajadamente, con chispa y sin remordimientos. Precio: 7,99 euros

Chandon Garden Spritz

Inspirada en el clásico spritz, esta propuesta combina la singularidad del espumoso argentino de Chandon (elaborado con chardonnay, pinot noir y semillon) con un licor artesanal de piel de naranja, hierbas y especias. El resultado es un trago refrescante, con aromas intensos de naranja amarga, notas herbales y un dulce equilibrado, nada empalagoso.

Su baja graduación alcohólica y su facilidad para servirse (simplemente con hielo y una rodaja de naranja) lo convierten en el aliado perfecto para días soleados, aperitivos con amigos o celebraciones al aire libre. Un acierto refinado y sin complicaciones. Precio: 19,90 euros

Alvear Twist

Alvear Twist es la novedad de este verano: una bocanada de aire fresco en el mundo del vino. Elaborado por la histórica Bodegas Alvear, fusiona el clásico fino de Montilla-Moriles con aromas naturales de flor de saúco, limón, menta y bergamota, logrando una bebida burbujeante, ligera (solo 5,5% de alcohol) y sumamente aromática.

Equilibrado, suave y refrescante, es la opción perfecta para quienes buscan una experiencia diferente sin renunciar a la esencia montillana. Perfecto para aperitivos, reuniones informales o simplemente para disfrutar el vino desde una perspectiva contemporánea. Precio: 6,95 euros

Lolea Rosé Floral Spritz

Una bebida refrescante y elegante, elaborada con vino rosado, naranja sanguina y aroma de azahar. Su color rosa melocotón destaca acompañado de un aroma floral y notas cítricas frescas. En boca, ofrece un equilibrio perfecto entre acidez y dulzor, con burbujas finas y persistentes.

Ligero y afrutado, con toques delicados de flores y un final refrescante, es el acompañante perfecto de aperitivos y cócteles durante las tardes de verano. Te recomendamos servirlo con hielo y una rodaja de naranja para potenciar su frescura. Precio: 9,90 euros

Soho Fino Spritz

Una experiencia fresca y ligera que captura la esencia del sur de España. Elaborado con fino de Sánchez Romate y aromatizado naturalmente con limón, hierbabuena y bergamota, ofrece una burbuja fina y suave que refresca con delicadeza.

Su sabor equilibrado, ligeramente goloso y cítrico, hace de cada sorbo un momento especial. Perfecto para acompañar mariscos o arroces, y para compartir en tardes cálidas con amigos, siempre bien frío y con hielo. Precio: 7,99 euros

Bikini Azul l’Aperitif

Un aperitivo ligero y vibrante, elaborado de manera artesanal en Alicante con vino de moscatel de Alejandría como base, botánicos, raíces, zumo de naranjas valencianas, boniato y zanahoria. Intensamente afrutado y floral en nariz, en boca resulta fresco, amplio y con un final amargo agradable y persistente.

Ideal para preparar un spritz diferente, combina la esencia española y la sofisticación italiana, invitando a largos encuentros y sobremesas con amigos. El Aperol mediterráneo. Precio: 21 euros

Derby Manzanilla Spritz

Un homenaje refrescante y vibrante a Sanlúcar de Barrameda. Esta bebida añade a la tradicional manzanilla La Guita notas frescas de flor de saúco, limón y menta, además de una burbuja fina y elegante.

De entrada suave, sorprende por su ligereza, su carácter salino y floral, y una sensación persistente en boca que invita a seguir disfrutando. Perfecto tanto para tardes en terrazas urbanas como para atardeceres en la playa, acompaña cualquier picoteo o celebración con alegría y autenticidad. Precio: 7,50 euros