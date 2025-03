Los mejores diez vinos de Navarra y sus zonas de origen

Vino rosado de la D.O. Navarra.

La Denominación de Origen Navarra acaba de presentar los 10 vinos, de diferentes categorías, que representarán a la institución en todos los actos que organicen a lo largo de un año, los mejores 2025. Estos vinos han sido seleccionados entre más de un centenar de muestras en cata ciega por un panel externo a la denominación, compuesto por profesionales del comité de cata de la revista especializada Mi Vino.

La Navarra vinícola se mueve desde hace años en una decidida encrucijada. Históricamente se decía que vivía acomplejada por la potencia de su vecina Rioja, donde reinaba el tempranillo; mientras que ellos, como la cercana Rioja Oriental, o Baja, que se llamaba antes, domina la variedad garnacha.

Fueron entonces los principales introductores de las variedades foráneas, fundamentalmente cabernet sauvignon y merlot, en tintas; y chardonnay en blancas. Esto ocurrió mucho antes que les siguieran otras regiones como Somontano, o firmas poderosas de Penedés, o en Mancha, y unas cuantas zonas vinícolas más, que las incluyeron también.

El comité de cata para eligir los 10 mejores vinos de Navarra 2025.

Navarra, tierra de rosados y mucho más

En esta tierra se hacen unos rosados, precisamente de garnacha, extraordinariamente buenos; pero hubo una época en que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen dudó de su impulso. En cuanto a los blancos, y sobre todo en la zona norte de corte de clima más atlántico, la chardonnay perfectamente asentada y aclimatada está dando unos resultados tan buenos, que los blancos navarros están entre los más competitivos del país.

La garnacha para tintos está ahora perfectamente rehabilitada por toda España, incluido la Rioja Oriental, y naturalmente Navarra. Y ya para cerrar el círculo disponen de una uva, la “moscatel de grano menudo” con los que se elaboran unos vinos dulces con bocas de tan fina acidez que recuerdan a los míticos “sauternes” o “tokajis”, de Francia y Hungría. En otras palabras, que tienen de todo y bueno.

El castillo de Olite, en Navarra, donde se encuentra la sede del consejo regulador.

Eso sí, la denominación de Origen ocupa todo el territorio de la Comunidad Foral, de tal manera que han tenido que dividirse en varias subzonas porque entre las cálidas tierras de la ribera del Ebro, al sur; y las más frescas y atlánticas de los alrededores de Estella, en el norte, hay muchas diferencias. En total son cinco: Ribera Baja, al sur de Tudela; Ribera Alta, en los alrededores de Olite; Valdizarbe, en las terrazas del río Arga; Baja Montaña, al este de la Comunidad Foral y Tierra Estella, al norte, en los alrededores de esta ciudad.

Los 10 mejores vinos de Navarra

El panel de cata ha seleccionado diez vinos: dos blancos, joven y con crianza; dos rosados igual en las dos categorías; un tinto de añada, otro de crianza; el mejor vino de garnacha; el mejor monovarietal, el mejor coupage y el mejor dulce.

Los 10 mejores vinos de Navarra 2025.

De Tierra Estella están el blanco joven que es el chardonnay de Castillo de Monjardín 2024; el rosado joven Be Bike Rosado 2024 de bodega Quaderna Vía, y el Lezaun Tempranillo 2024 el mejor tinto de añada. Triunfo total de esta subzona en vinos jóvenes y frescos.

De Ribera Baja, hacia el pueblo de Murchante, también tres vinos: El blanco crianza, el chardonnay de la Bodega Príncipe de Viana 2024; la mejor garnacha, al Entrega Garnacha Roble 2022 de la bodega Malón de Echaide, y el mejor dulce 2024, para Emergente de la bodega Marqués de Montecierzo.

De Ribera alta en los alrededores de Olite, sede del consejo regulador, dos vinos: el premio al mejor tinto con crianza correspondiente a Valdelares Crianza 2022 de la bodega del mismo nombre, y mejor vino de “coupage” o mezcla que es para Altos de Inurrieta Reserva 2020 de Bodegas Inurrieta.

Cierra con otros dos vinos la subzona de Baja Montaña con el rosado de crianza Alma de Unx de Bodegas San Martín; y el mejor vino varietal, el Beramendi Merlot Crianza 2021 de Bodegas Beramendi.

Un buen reparto, una buena selección y la idea que la encrucijada de la D.O. Navarra debe ser que como no les falta de nada, no saben por dónde empezar.