8 espumosos a buen precio recomendados por un sumiller del mejor bar de vino del mundo en Madrid

Los vinos espumosos, con su efervescencia encantadora y su elegancia burbujeante, han ganado un lugar destacado en el mundo de la enología. Reconocidos por su diversidad de sabores y elaboración meticulosa, estos vinos ofrecen una experiencia sensorial única que ha cautivado a los amantes del vino en todo el mundo.

Desde el clásico Champagne francés hasta los espumosos innovadores de otras regiones vinícolas, su popularidad continúa en ascenso, brindando momentos de celebración y refinamiento a los paladares más exigentes. Muchos de ellos se pasean por el madrileño Berria, y Tomás Ucha, jefe de sumillería del premiado wine bar con el Wine Spectator's 2022 Best of Award of Excellence, lo atestigua.

[Falsos mitos sobre el champán, el cava y otros vinos espumosos]

[Consejos para comprar espumosos estas navidades (y siete vinos que no son cava)]

[Nochevieja natural: 7 espumosos ancestrales para brindar en Fin de Año]

Con una carta líquida con más de 2.000 referencias en bodega, 350 de champagne y 100 vinos por copas que está en constante renovación, Berria, además de atesorar grandes etiquetas, se caracteriza por su selección de champagnes y espumosos por copas de pequeño productor. Estos vigneron hacen una producción en muchos casos limitada, y esta exclusividad es la que hace diferente a Berria, que siempre intenta localizar champagnes y otros espumosos por copas.

Tomás Ucha y sus champagnes

“Su producción explica gran parte del coste, sin embargo, existen muchos productores que elaboran champagnes de muchísima calidad a un precio realmente competitivo para el público final. Y en Berria se pueden encontrar espumosos a buen precio”, indica Tomas Ucha, uno de los responsables de sumillería, que ha preparado una selección con ocho de las mejores burbujas que se pueden probar y comprar en el

Remy Leroy brut rosé

“Remy Leroy es una propiedad familiar situada en Meurville. En la Côte de Bar el territorio con capas superiores muy pobres y suelos arcillo calcáreos del jurásico que hacen de esta región un lugar único. Éste blend de Chardonnay y Pinot Noir me encanta como entrada en una cena. Mucha acidez y sapidez unidas a una finura extrema”. PVP 80€

Chartogne Taillet Cuvée Sainte Anne

“Situada en Merfy, Alexandre Chartogne elabora uno de los champanes más minerales y equilibrados que se pueden encontrar a este precio. Es un Champagne que puede acompañar una comida entera y no le tiembla a ningún producto”. P. V. P. 85€

Barrat-Masson Fleur de Craie

“Joven bodega con un potencial enorme. Chardonnay criado en barricas viejas muy puro y delicado. Muchísima textura que combina muy bien con cualquier plato de mar”. P. V. P. 87€

Antoine Bouvet Millésime

“En este caso, la añada 2014. Un Espumoso que por calidad – disfrute es imbatible. 9 años de botella con un azúcar de 2g/l. Pureza y salinidad unidos a complejidad. “Éste es el espumoso para el último bocado de la noche, el que no quieres que se acabe”. P. V. P. 95€

Elise Bougy Le Mont Chainqueux

“En la Montâgne de Reims se encuentra una de mis productoras favoritas de este 2023. Éste es un Blanc de Noirs que proviene de un Lieu Dit en el premier cru les Mesneux trabajado de forma Biodinámica. Sería el champagne en el que me bañaría en cualquier momento”. P. V. P. 98€

Thomas Perseval Le Pucelle

“Aquí nos vamos a un nivel más. Thomas Perseval nos enseña todo su esplendor en esta cuvee perteneciente a Chamery. “Pinot Meunier y pinot Noir blend de otro planeta”. P. V. P. 124€

Emmanuel Brochet Le Mont Benoit

“Aprovechando que todavía se puede beber a buen precio, es la elegancia en forma de espumoso. Para mí es uno de los espumosos que hay que probar una vez en la vida”. P. V. P. 133€

Vouette & Sorbée Blanc D'Argile

“Mi bodega fetiche. Este Champagne es como el amor a primera vista. Una vez que lo pruebas no puedes dejar de pensar en él. Bertrand Gautherot el hombre que hace que todo esto sea posible. Sin duda, ésta es la Chardonnay de las Chardonnay” P. V. P. 148€

La ruleta de los champagnes de Berria

Sigue los temas que te interesan