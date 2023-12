El sorprendente canapé navideño de Jordi Cruz con solo dos ingredientes y que puedes hacer el día antes

Cada vez queda menos para la celebración de la Navidad, y esto implica que los encargados de cocinar en estas fechas ya comiencen a darle vueltas a la cabeza para elegir los platos y elaboraciones que pondrán en la mesa para el disfrute de sus amigos y/o familiares. Si quieres impresionar a tus invitados, una buena propuesta es comenzar por el canapé exprés de Jordi Cruz, que podrás preparar con apenas dos ingredientes y que incluso podrás preparar el día anterior, con la ventaja que ello supone para no ir con tanta prisa en la cocina en un día de mucho ajetreo.

Jordi Cruz sorprende con un canapé de 2 ingredientes para Navidad: perfecto para preparar el día anterior

A través de su perfil de Instagram, el chef español, conocido entre otras cosas por ser miembro del jurado del talent show culinario de TVE, MasterChef, comparte algunos de sus mejores secretos culinarios, entre ellos recetas que sorprenden a todos sus seguidores. En esta ocasión, de la mano de Moulinex España ha presentado esta interesante propuesta para recibir las fiestas de Navidad en forma de canapé.

El canapé exprés de Jordi Cruz con solo dos ingredientes

El canapé que nos presenta Jordi Cruz con unos deliciosos vasitos de langostinos y crema de aguacate, una receta fácil y deliciosa en el que se combinan unos jugosos langostinos con un aguacate en crema que será todo un deleite para el paladar de tus invitados. En su caso, utiliza el robot I Companion Touch XL de Moulinex para elaborar la crema de aguacate, además de una freidora de la marca para preparar los langostinos.

No obstante, si no tienes estos aparatos, no tienes de qué preocuparte, ya que podrás elaborar esta sabrosa receta en muy poco tiempo y de forma muy sencilla con tus utensilios habituales.

Cómo hacer los vasitos de langostinos y crema de aguacate

Para comenzar con el canapé exprés del chef catalán, en primer lugar, debemos reunir todos los ingredientes necesarios para su elaboración. Para cuatro personas necesitarás:

8 langostinos

2 aguacates

100 ml de nata líquida

1 puerro

1 patata

1 ramita de perejil

1 cucharada de sésamo

Sal

Aceite de oliva

Medio limón

Pimienta rosa molida.

Reunidos todos estos, será el momento de comenzar con la elaboración de la receta, siendo aconsejable que, antes de nada, tengas todos los ingredientes dispuestos sobre la encimera, ya que así no perderás tiempo dando vueltas por la cocina para buscarlos en el momento que sea necesario. Dicho esto, es el momento de seguir estos pasos:

Comenzaremos elaborando el caldo, para lo que tendrás que pelar los langostinos y reservar las cabezas y cáscaras. En una cacerola, se deben saltear las cabezas y las cáscaras con un hilo de aceite de oliva durante 4 minutos. Ahora cubre con tres vasos de agua y agrega tanto el puerro como el perejil, para cocinar durante 15 minutos. Una vez pasado este tiempo, cuela el caldo y pela y trocea la patata y el puerro, que deberás colocar en una cacerola. Cubre con el caldo y cuece tapado durante 20 minutos. A continuación, llega el momento de preparar los aguacates y los langostinos. De esta forma, se empieza pelando los aguacates, retirando el hueso y seguidamente se marcan los langostinos en una sartén durante unos 30 segundos por cada lado. Luego reserva cuatro langostinos y añade el resto a una batidora. El siguiente paso consiste en la elaboración de la crema, para lo cual se deben mezclar las verduras cocidas con su caldo, un chorrito de zumo de limón, los aguacates, la nata y sal. Tritura toda la mezcla y cuélala. Con la crema ya preparada, llega el momento de rellenar los vasitos con ella y espolvorea con pimienta. Seguidamente, monta las brochetas con los langostinos reservados y agrega sésamo, para finalmente servir las brochetas con los chupitos de crema para disfrutar de un canapé lleno de sabor y con una textura impresionante.

En el caso de que quieras darles un toque crujiente, tienes la posibilidad de rebozar los langostinos en sésamo y freírlos en aceite de oliva. Además, recuerda que durante estas fechas es fundamental presentar bien el plato, por lo que aprovecha la ocasión para adornar tus canapés usando elementos decorativos navideños.

Los canapés para las cenas de Navidad

Con la llegada de las esperadas comidas navideñas, es un momento de reunión con familia y amigos en el que tenemos la posibilidad de sorprender en la cocina. Los canapés tienen una gran importancia en estos encuentros, además de tener la ventaja de que nos permiten combinar diferentes ingredientes y sabores de manera casi ilimitada.

Gracias a ello se pueden crear una gran variedad de recetas, desde apostar por algunos tentempiés clásicos hasta realizar apuestas mucho más arriesgadas. Con el simple hecho de conocer los gustos de los comensales, podrás elegir los canapés más apropiados.

Aunque existen una amplia cantidad de canapés de marisco, el alimento estrella de la Navidad, optar por canapés de salmón o de langostinos son dos opciones seguras para triunfar entre los comensales de manera previa a la comida. También lo son apostar por unos canapés de carne picada o de jamón y queso enrollado.

En cualquier caso, es recomendable no abusar de los canapés y, siempre que sea posible, elegirlos saludables, de forma que así se evite que los invitados puedan sentirse demasiado llenos antes de afrontar estas comidas habitualmente copiosas.

