Una bodega española entre las cinco más admiradas del mundo

La lista 'The World's Most Admired Wine Brands' es una iniciativa de la revista Drinks International, una de las publicaciones de referencia en el mercado mundial del vino. El ranking se elabora cada año a partir de encuestas a más de 200 profesionales internacionales, entre los que figuran enólogos, periodistas y escritores de vino, asesores, compradores, educadores, sumilleres y Masters of Wine de 48 países, quienes votan atendiendo a criterios como la calidad consistente y creciente de los vinos, la expresión de su origen, la respuesta a las necesidades y gustos de su público objetivo, el éxito en la distribución y el packaging, y el atractivo del vino para un mercado de gran alcance.

La comunicación oficial de 13ª edición de las marcas más admiradas de 2023 ha coincidido con la salida al mercado del número de abril de la revista Drinks International, que ofrece un amplio y detallado informe sobre estos 50 nombres relevantes. El listado reconoce bodegas de prestigio internacional en los cinco continentes, como Domaine de la Romanée-Conti (Borgoña, Francia), Penfold’s (Australia), Ridge (California, EE.UU.), KWV (Sudáfrica) y Catena Zapata (Argentina). Y este año, por vez primera, la histórica firma Antinori, de la Toscana (Italia), se coloca a la cabeza.

Los 10 primeros puestos de la lista

Según Drinks International, las diez marcas de vino más admiradas del mundo en 2023 son:

Antinori (Italia) Catena Zapata (Argentina) Penfolds (Australia) Familia Torres (España) Domaine de la Romanée-Conti (Francia) Sassicaia (Italia) Gaja (Italia) Concha y Toro (Chile) M. Chapoutier (Francia) Ridge (USA)

Drinks International publica su prestigioso listado

La bodega del Penedés Familia Torres (primera en la lista en 2021 y 2022) se sitúa este año en la cuarta posición, aunque sigue siendo la mejor valorada entre las españolas. Eso sí, ha perdido el primer puesto a nivel europeo, ocupado ahora por Antinori, la primera bodega italiana que encabeza la lista desde su creación. Se lo ha arrebatado en el listado tras escalar cuatro posiciones.

Así, el segundo puesto es para la argentina Catena, que asciende un lugar con respecto a la última edición, mientras que la australiana Penfolds sube una posición para cerrar el podio situándose en la tercera plaza. La histórica Domaine de la Romanée-Conti se mantiene en un no menos reseñable quinto puesto.

Entre las diez primeras posiciones seguimos viendo nombres conocidos, como M. Chapoutier y Concha y Toro, que han aparecido en las 13 ediciones de la clasificación. Como dato destacado de este año, Europa continúa siendo el continente más potente en cuanto a marcas de vino mejor valoradas, con 32 bodegas en la lista y Francia de nuevo a la cabeza acaparando una cuarta parte de la clasificación general. España se coloca en segundo lugar en este cómputo global de protagonismo, por delante de Italia.

Algunas curiosidades de esta edición de 'The World's Most Admired Wine Brands': la marca que más posiciones ha escalado este año es la francesa Chateau D’Yquem, y entre las diez primeras se ha colado la estadounidense Ridge, que además se ha llevado el título a la bodega más admirada en Norteamérica. Por otra parte, el premio especial a la casa más admirada en África y Oriente Medio ha sido para la sudafricana KWV.

Para elaborar el ranking participan más de 200 expertos

8 bodegas españolas entre las 50 mejores

“Formar parte de las marcas de vino más admiradas del mundo es estar en un club de élite, implica ser una autoridad con respecto a las marcas más veneradas de la industria”, ha afirmado el editor de Drinks International, Shay Waterworth. De esta forma, las ocho bodegas españolas con presencia en esta lista pueden estar muy orgullosas. Son las siguientes:

Nº 4. Familia Torres

Nº 11. Vega Sicilia

Nº 16. La Rioja Alta

Nº 31. CVNE

Nº 39. Faustino

Nº 44. Bodegas Protos

Nº 46. Marqués de Riscal

Nº 48. Ramón Bilbao

El predominio de Rioja se hace palpable en esta selección de representantes españolas. Vega Sicilia se sitúa en undécimo lugar, mientras que La Rioja Alta cede once posiciones hasta ocupar la decimosexta posición. Mientras CVNE se hace fuerte en el puesto número 31, Bodegas Faustino baja 16 lugares hasta situarse en el número 39. Se trata de un buen año para nuestras marcas de vino, ya que en el prestigioso ranking también aparecen Protos, Marqués de Riscal y Ramón Bilbao, en los puestos 44, 46 y 48, respectivamente.

