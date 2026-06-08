Juan Manuel del Rey, artífice de la revolución del tablao flamenco tradicional, celebra los 70 años del Corral de la Morería

En la historia reciente del flamenco hay lugares que no solo sobreviven al paso del tiempo, sino que lo reescriben. El Corral de la Morería es uno de ellos. Este año, cuando se cumplen 70 años desde su apertura en 1956, el templo madrileño celebra la consolidación de un modelo cultural único en el mundo, donde el duende convive con la alta gastronomía y una bodega de culto.

En el centro de esta transformación contemporánea se sitúa Juan Manuel del Rey, copropietario y director del espacio, y uno de los grandes responsables de que el tablao haya dejado de ser una categoría inmóvil para convertirse en un ecosistema artístico y gastronómico en plena evolución.

Junto a su hermano Armando del Rey y su madre, la histórica bailaora Blanca del Rey, ha logrado elevar el tablao flamenco a la categoría de experiencia total sin diluir su esencia, colgando el cartel de lleno para ver sobre el tablao a los mejores del flamenco español, tras haber degustado su menú con estrella Michelin acompañado de un maridaje único en el mundo.

Armando y Juan Manuel del Rey, con su madre Blanca del Rey.

La celebración de este aniversario ha arrancado sobre el propio escenario del Corral, con una puesta en escena que conjuga arte, cocina y vino. La familia del Rey dio el pistoletazo de salida a los actos con una actuación especial del bailaor Eduardo Guerrero y un cóctel firmado por el chef David García, responsable de una cocina que ha cambiado para siempre la percepción gastronómica del tablao.

Porque si algo define la revolución liderada por Juan Manuel del Rey es precisamente haber desmontado el estereotipo culinario asociado a los espacios flamencos. Donde antes predominaba una oferta funcional, hoy se sirve un menú de alta cocina reconocido con una estrella Michelin que consiguieron en noviembre de 2018, consolidando al Corral como el único tablao flamenco del mundo con este galardón.

La experiencia comienza mucho antes del taconeo. En el restaurante gastronómico —un espacio íntimo de apenas ocho comensales— se sirve el menú “Compás”, una secuencia de nueve tiempos que mantiene la intensidad del espectáculo que llegará después.

Juan Manuel del Rey durante un servicio en el Gastronómico de Corral de la Morería.

El recorrido culinario es un ejercicio de precisión y ritmo que el bilbaíno David García ha sabido entender a la perfección desde el día que se puso al frente de la cocina. Su sensibilidad en la cocina y con la música hizo que tender puentes entre sus orígenes y los del Corral le salieran de manera natural.

Año tras año ha conseguido interpretar una sinfonía de platos que como el tximirimi, casi sin darse cuenta, calan por completo. Al 'Compás' de esta temporada se suman pases como el pintxo de kokotxa crujiente o una maravillosa cigala a la brasa con salsa verde.

García mantiene esos tallarines de calamar con consomé de chipirón que ya son un clásico de la casa con los que apetece reencontrarse; los mejillones con vizcaína y encurtidos son novedad; como su lubina al pil-pil de limón; y un puchero flamenco que 'sustituye' al marmitako y con solo una cucharada te lleva hasta Jerez.

De los mejores pichones que se sirven en las mesas de España está el de este gastronómico de España, con un punto icónico, ahora García lo acompaña con un fondo a base de almendra y palo cortado. El postre suma ahora un tocino de cielo con vinagres viejos; y, como cierre mantiene su inigualable intxaursalsa.

Puchero flamenco, uno de los nuevos pasos de Comp

El menú, con un precio de 105 euros, puede elevarse a una experiencia aún más compleja con maridajes que alcanzan hasta los 255 euros, en un guiño claro a la dimensión enológica que Juan Manuel del Rey ha convertido en uno de los pilares del proyecto y que, si se quiere explorar el mundo de los vinos de Jerez, es uno de los mejores regalos que uno se puede hacer en la vida.

Porque si el flamenco es el alma, el vino es la memoria líquida del Corral. Su bodega, considerada una de las más importantes del mundo en vinos de Jerez, supera las 1.200 referencias e incluye botellas históricas y joyas enológicas hoy desaparecidas del mercado.

Armando del Rey, David García y Juan Manuel del Rey en cocina.

Esta obsesión por el Jerez no es casual: ha sido reconocida con el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala, otorgado a su responsable, y constituye uno de los pilares intelectuales del proyecto.

“Una de las cosas que más busco en los vinos en general y en los de Jerez en particular es la elegancia. Tú puedes jugar con diferentes personalidades, diferentes intensidades, diferentes estilos, pero siempre tiene, para mí, siempre tiene que haber elegancia”, resume mientras sirve una copa de Fino 2012 de William & Humbert.

“Para mí esta añada de 2012 es el mejor fino que han embotellado en toda esa gama”, en su manera de entender los vinos de Jerez más singulares también está la elegancia y en su discurso siempre hay una parte de sensibilidad técnica y poética al mismo tiempo.

Entre otros, también comparte el vino Pedro Domecq Decano Napoleon Oloroso añada 1730, que define literalmente como "sangre de unicornio" y el "calostro de Jerez", resaltando que es lo más sagrado del mundo.

Una triple identidad

Entre paso y paso, en ese pequeño espacio, del Rey ha sabido acercarse siempre con una elegancia silenciosa, listo para compartir una ristra de anécdotas de profundo valor histórico, técnico y emocional que, en ocasiones con lágrimas en los ojos, revelan a un experto apasionado que representa la generosidad más auténtica.

En paralelo, el Corral ha consolidado su prestigio artístico manteniendo intacto el rigor que lo ha convertido en referencia internacional.

Lejos de la banalización del espectáculo, el espacio sigue programando a figuras esenciales del flamenco contemporáneo y ha sido distinguido repetidamente como uno de los mejores tablaos del mundo.

La foto que celebra el 70 aniversario del Corral de la Morería.

A lo largo de estas siete décadas, el Corral de la Morería ha recibido reconocimientos que refuerzan su triple identidad: escenario, restaurante y templo del vino. Todo ello en un contexto donde la excelencia no es un eslogan, sino una práctica diaria.

El papel de Blanca del Rey sigue siendo esencial en este engranaje. Figura clave del flamenco contemporáneo, su legado mantiene viva la conexión con la raíz y la idea de que innovar no es romper, sino afinar lo heredado.

Setenta años después de su apertura, el Corral de la Morería no es solo un escenario ni un restaurante. Es un organismo vivo que ha aprendido a moverse entre disciplinas sin perder su centro. Y en esa arquitectura invisible, Juan Manuel del Rey aparece como el arquitecto silencioso de una revolución que ha expandido el mundo del flamenco.