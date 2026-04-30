El Museo del Jamón abre en Nueva York su primera 'taberna' junto al chef José Andrés: "Es uno de sus grandes iconos"

El Museo del Jamón es toda una institución en Madrid. Es el lugar al que va todo el mundo consciente de que puede disfrutar de este producto en todas sus variedades y en cualquier momento del día. El jamón aquí es bueno para desayunar, para el aperitivo, para merendar, comer o cenar y para cuando salta el hambre a media noche. Siempre hay un Museo del Jamón.

Ese amor por el jamón ibérico es lo que ahora quiere llevar esta empresa familiar hasta el corazón mismo de Nueva York y conquistarlo con la apertura de su primera 'taberna' fuera de España: dentro del Mercado Little Spain, el famoso espacio gastronómico impulsado por el chef José Andrés en Hudson Yards.

"Para nosotros supone un pequeño gran paso: el de una empresa familiar que hoy empieza a escribir su historia también fuera de nuestras fronteras", ha explicado Luis Alfonso Muñoz, CEO del grupo, sobre este salto al otro lado del Atlántico.

Hay que tener en cuenta que el primer Museo del Jamón nació en Madrid en 1978 justo enfrente del Museo del Prado, con la intención de convertirse en el primer restaurante temático dedicado al jamón en España.

Más de 45 años después, se ha convertido en un punto de encuentro para madrileños y extranjeros que quieren ver, oler y sobre todo, saborear los distintos jamones con los que cuenta cada taberna.

Bocadillo Museo del Jamon 006

El trabajo de pedagogía que ha hecho esta empresa con lo que es y lo que no es jamón, con cómo comerlo, cómo cortarlo y cómo entender el producto más internacional de la gastronomía española no ha pasado desapercibido a uno de los chefs con más renombre en el extranjero: José Andrés.

El propio equipo de José Andrés ha querido dejar claro que esta unión responde a la misión que se han marcado de "mostrar al público de Estados Unidos la riqueza y diversidad de la gastronomía española". En este caso, "el jamón ibérico es uno de sus grandes iconos y contar con una marca histórica como Museo del Jamón nos permite acercar esa tradición de una forma auténtica", añaden.

En el espacio que acaban de inaugurar dentro del Little Spain, el Museo del Jamón ha apostado por un pequeño viaje de sabores típicos de nuestro país, con una selección de productos pensados para compartir en barra sin perder la imagen de sus famosos jamones colgados del techo y por todos lados.

En la carta estarán presentes sus archiconocidos bocadillos de jamón y tapas elaboradas con jamón y productos ibéricos. Pero también se ha aprovechado la ocasión para incluir una selección de embutidos ibéricos como chorizo, salchichón y lomo y tablas de quesos españoles cuidadosamente seleccionados por los charcuteros.

Imagen del puesto del Museo del Jamón en el Mercado Little Spain. E. E.

Mercado Little Spain

El chef José Andrés ha centrado parte de su actividad en las últimas décadas en reivindicar e impulsar la cultura culinaria española en Estados Unidos, con un papel fundamental, concretamente, en la introducción del jamón ibérico en el mercado americano como el producto de lujo y calidad que es.

Por eso, en el nuevo espacio que ha creado, el Mercado Little Spain, en pleno centro de Nueva York, ha querido que una de las instituciones del jamón más reconocidas de España tuviera su espacio y su público.

Para Luis Alfonso Muñoz, que es la tercera generación en una compañía familiar, la apertura de Nueva York es "el inicio del plan de crecimiento que anunciamos a finales de año para llevar la marca más allá de Madrid y compartir nuestra esencia en nuevos mercados".